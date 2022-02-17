Зустріти оленя на роботі, купити солоний торт або побачити північне сяйво – ось які цікавинки приготувала Швеція. Дивіться фото та дізнайтеся про них більше.

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#1

"Дідусь сказав, що хоче приготувати суп і дістав цього 6-кілограмового монстра".

Особливості життя у Швеції
Фото Reddit

#2

Лисичка відчула запах їжі й прийшла прямісінько до будинку.

Особливості життя у Швеції
Фото Reddit

#3

У шведських супермаркетах можна купити ось такі симпатичні торти з солоною рибою, бужениною, сиром та креветками.

Особливості життя у Швеції
Фото Pikabu

#4

На півночі Швеції можна зустріти ось таких красунчиків.

Особливості життя у Швеції
Фото Imgur

#5

Правильний пішоходний перехід.

Особливості життя у Швеції
Фото Pikabu

#6

Ось такі величезні шоколадки можна купити у шведському супермаркеті.

Особливості життя у Швеції
Фото Pikabu

#7

Так у Швеції виглядає "американська піцца".

Особливості життя у Швеції
Фото Imgur

#8

Особливості погоди у Швеції.

Особливості життя у Швеції
Фото Imgur

#9

У Швеції можна збирати гриби будь-де, навіть у приватному лісі. Ось як може виглядати "улов".

Особливості життя у Швеції
twitter.com/SamKlebanov

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#10

Цей олень прийшов на роботу і потрапив на фотографію.

Особливості життя у Швеції
Фото Reddit