Зустріти оленя на роботі, купити солоний торт або побачити північне сяйво – ось які цікавинки приготувала Швеція. Дивіться фото та дізнайтеся про них більше.
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#1
"Дідусь сказав, що хоче приготувати суп і дістав цього 6-кілограмового монстра".
Фото Reddit
#2
Лисичка відчула запах їжі й прийшла прямісінько до будинку.
Фото Reddit
#3
У шведських супермаркетах можна купити ось такі симпатичні торти з солоною рибою, бужениною, сиром та креветками.
Фото Pikabu
#4
На півночі Швеції можна зустріти ось таких красунчиків.
Фото Imgur
#5
Правильний пішоходний перехід.
Фото Pikabu
#6
Ось такі величезні шоколадки можна купити у шведському супермаркеті.
Фото Pikabu
#7
Так у Швеції виглядає "американська піцца".
Фото Imgur
#8
Особливості погоди у Швеції.
Фото Imgur
#9
У Швеції можна збирати гриби будь-де, навіть у приватному лісі. Ось як може виглядати "улов".
twitter.com/SamKlebanov
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#10
Цей олень прийшов на роботу і потрапив на фотографію.
Фото Reddit