Зустріти оленя на роботі, купити солоний торт або побачити північне сяйво – ось які цікавинки приготувала Швеція. Дивіться фото та дізнайтеся про них більше.

Читайте також Тиждень кохання: додаткові знижки до 40% на тури до популярних країн

#1

"Дідусь сказав, що хоче приготувати суп і дістав цього 6-кілограмового монстра".



Фото Reddit

#2

Лисичка відчула запах їжі й прийшла прямісінько до будинку.



Фото Reddit

#3

У шведських супермаркетах можна купити ось такі симпатичні торти з солоною рибою, бужениною, сиром та креветками.



Фото Pikabu

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

#4

На півночі Швеції можна зустріти ось таких красунчиків.



Фото Imgur

#5

Правильний пішоходний перехід.



Фото Pikabu

#6

Ось такі величезні шоколадки можна купити у шведському супермаркеті.



Фото Pikabu

#7

Так у Швеції виглядає "американська піцца".



Фото Imgur

#8

Особливості погоди у Швеції.



Фото Imgur

#9

У Швеції можна збирати гриби будь-де, навіть у приватному лісі. Ось як може виглядати "улов".



twitter.com/SamKlebanov

Читайте також Побачити тисячі білих пеліканів: у Мексиці туристам пропонують вражаючу розвагу

#10

Цей олень прийшов на роботу і потрапив на фотографію.



Фото Reddit