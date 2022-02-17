Торты из рыбы и олени на работе: 10 фото, показывающих уникальность жизни в Швеции

17 февраля 2022 , 10:24
Читати новину українською

Источник:

Ochmanity

Швеция – удивительная страна с суровым климатом и невероятной природой. Неудивительно, что некоторые особенности местного быта способны вызвать восторг или непонимание у украинцев.

Встретить оленя на работе, купить соленый торт или увидеть северное сияние – вот какие интересности приготовила Швеция. Смотрите фотографии и узнайте больше об этой стране.

Читайте также Неделя любви: дополнительные скидки до 40% на туры в популярные страны

#1

"Дедушка сказал, что хочет приготовить суп и достал этого 6-килограммового монстра".


Фото Reddit

#2

Лисичка почувствовала запах пищи и пришла прямиком к дому.


Фото Reddit

#3

В шведских супермаркетах можно купить такие симпатичные торты с соленой рыбой, бужениной, сыром и креветками.


Фото Pikabu

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь.

#4

На севере Швеции можно встретить таких вот красавчиков.


Фото Imgur

#5

Правильный пешеходный переход.


Фото Pikabu

#6

Вот такие большие шоколадки можно приобрести в шведском супермаркете.


Фото Pikabu

#7

Так в Швеции выглядит "американская пицца".


Фото Imgur

#8

Особенности погоды в Швеции.


Фото Imgur

#9

В Швеции можно собирать грибы где угодно, даже в частном лесу. Вот как может выглядеть "улов".


twitter.com/SamKlebanov

Читайте также Увидеть тысячи белых пеликанов: в Мексике туристам предлагают впечатляющее развлечение

#10

Этот олень пришел на работу и попал на фотографию. 


Фото Reddit

Автор: Аліна Рудченко