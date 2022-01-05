Традиционная турецкая еда: 3 популярных блюда, которые поразят туристов своими порциями

Чтобы узнать страну, нужно не только увидеть ее основные достопримечательности. Обязательно попробуйте местную еду и напитки – они непременно дополнят впечатление от путешествия.

Турки обожают хорошенько поесть, а затем запить блюда крепким кофе или чаем. Неудивительно, что завтрак или обед здесь превратили в настоящий ритуал – гостям подают множество различных яств.

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Турецкий завтрак

Обычно на стол подают не менее 10 закусок. Здесь и жареные яйца, и сосиски, и картофель, и свежие овощи. Ни один завтрак не обойдется без нескольких видов оливок: маринованных, вяленых, сушеных.



Вариант турецкого завтрака / Фото 24 канал

На завтрак обязательно подают несколько видов творога, мед, варенье, финики. Обычно съесть все просто невозможно – ведь еда вкусная и ее много.

К завтраку гостям предложат кофе из турки. Здесь его варят сразу с сахаром. Также гостям наливают черный чай в фигурные стаканчики. Если вы завтракаете в кафе, чай будут подливать снова и снова – пока вы не скажете "достаточно".



Турецкий чай / Фото 24 канал

На завтрак подают интересный десерт. Он состоит из жареного яйца и теста, похожего на макароны. По вкусу напоминает "бабку" из вермишели, которую хорошо знают украинцы.

Еще одно необычное блюдо, удивляющее туристов – шелковица, жаренная в яйце. К ягодам не добавляют ни соль, ни сахар, поэтому вкус остается достаточно обычным. Это блюдо здесь считают десертом.



Шелковица, жаренная в яйце / Фото 24 канал

Мезе

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Это набор холодных закусок, которые принято есть с хлебом. К ним относят орехи, разные виды сыра, оливки в различных комбинациях, хумус, крошечные кусочки теста с овощами и так далее.



Стол с закусками мезе / Фото 24 канал

Среди закусок мезе вы обязательно найдете долму – рис, завернутый в виноградные листья. Иногда в начинку добавляют сыр или другие добавки.

В ресторанах и кафе можно найти наборы мезе – так вы сможете попробовать множество разнообразных блюд за раз.

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Кебаб

В Турции есть много видов жареного мяса. Чаще всего – это маринованная баранина, которую жарят на углях. Ее подают на маленьких шампурах, и она напоминает традиционный шашлык.



Местный кебаб напоминает шашлык / Фото 24 канал

К такому кебабу подают лаваш, сметану, соусы и салат. Этот кебаб следует есть так: с помощью куска лаваша снимать мясо с шампура и добавлять туда соус и овощи.

Запивают кебаб обычно айраном.



Кебаб принято запивать айраном / Фото 24 канал

Также популярны денер-кебаб и дурум-кебаб. Эту пищу считают уличной – мясо сразу подают, завернутым в лаваш или питу.