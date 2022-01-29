Украшения были обнаружены при изучении башни Узунджабурч в провинции Мерсин. Эта провинция находится на юге Турции.

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Археологам удалось обнаружить 19 артефактов. По предварительным оценкам, их возраст составляет 1400 лет. Находку относят к периоду Ирано-Византийской войны, длившейся с 602 до 628 года.



Найденный амулет / Фото Anadolu Agency

Что известно об Иранно-Византийской войне

Это серия войн между Византийской империей и государством Сасанидов. Военные действия происходили по всему Ближнему Востоку: на территории Египта, Ливана, Месопотамии, Кавказа, Анатолии, Армении и у Эгейского моря.

Среди артефактов – браслет, бусы, цепочка, кулон, серьги и амулет. Также обнаружили скелет человека, вероятно, владельца украшений.



Цепочка / Фото Anadolu Agency

Все это нашли при изучении 23-метровой башни, расположенной в старинном городе Узунджабурч. По оценкам археологов, эту башню построили в 6 или начале 7 века нашей эры.

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Вероятно, эти артефакты были захоронены под землей, когда башня обрушилась во время пожара. По предварительным оценкам, скелет мог принадлежать священнику. Также на месте раскопок были найдены монеты периода императора Ираклия.



Старинный браслет / Фото Anadolu Agency

Поэтому ученые считают, что находки можно датировать периодом войны. Тогда произошел пожар и была повреждена башня.