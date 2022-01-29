Прикраси знайшли під час вивчення вежі Узунджабурч у провінції Мерсін. Ця провінція розташована на півдні Туреччини.

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Археологам вдалося знайти 19 артефактів. За попередніми оцінками, їх вік становить 1400 років. Знахідку відносять до періоду Ірано-Візантійської війни, що тривала з 602 до 628 року.



Знайдений амулет / Фото Anadolu Agency

Що відомо про Ірано-Візантійську війну

Це серія воєн між Візантійською імперією та державою Сасанідів. Військові дії відбувалися на всьому Близькому Сході: на території Єгипту, Лівану, Месопотамії, Кавказу, Анатолії, Вірменії та біля Егейського моря.

Серед артефактів – браслет, намисто, ланцюжок, кулон, сережки та амулет. Також знайшли скелет людини, ймовірно, власника прикрас.



Ланцюжок / Фото Anadolu Agency

Усе це відшукали під час вивчення 23-метрової вежі, що розташована у старовинному місті Узунджабурч. За оцінками археологів, цю вежу побудували у 6 або на початку 7 століття нашої ери.

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Ймовірно, ці артефакти були поховані під землею, коли вежа обвалилася під час пожежі. За попередніми оцінками, скелет міг належати священнику. Також на місці розкопок знайшли монети періоду імператора Іраклія.



Старовинний браслет / Фото Anadolu Agency

Саме тому вчені вважають, що знахідки можна датувати періодом війни. Тоді сталася пожежа та була пошкоджена вежа.

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