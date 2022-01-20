Турция станет первой страной в мире, которая будет развивать устойчивый туризм

Туристические места страны с 2023 года будут работать в экологическом русле. Это поможет сохранить природу Турции и ее достопримечательности для грядущих поколений.

Турция подписала соглашение с Глобальным советом по устойчивому развитию туризма (GSTC). Теперь в стране будут развиваться программы по экологическому туризму.

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В стране в течение 3 лет структуру туристической отрасли будут менять так, чтобы она отвечала международным стандартам. До 2030 года в Турции планируется выполнить все международные стандарты, предусмотренные в рамках соглашения.

Теперь туристические места страны будут работать с экологическими целями.



Отныне туристические места будут работать с экологическим подходом / Фото Unsplash

Что значит устойчивый туризм

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Это такой вид путешествий, при котором путешественники ответственно относятся ко всему, что их окружает.

Устойчивый туризм включает следующие пункты:

снижение углеродного следа,

уменьшение влияния на местные экосистемы,

увеличение экономической пользы для местных сообществ.

Конечно, при этом все равно учитывают пожелания и нужды туристов. Но при этом путешественники стараются не навредить достопримечательностям и экосистеме, а сохранить это достояние для последующих поколений.

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Справка

В 2020 году во время пандемии COVID Турция первой в мире ввела Программу сертификации безопасного туризма (Safe Tourism). Все гостиницы и другие объекты размещения, заведения питания, транспортные компании и публичные учреждения обязали принять ряд мер по обеспечению здоровья туристов и работников.

Благодаря этой Программе уже в 2021 году страну посетило рекордное количество путешественников, даже несмотря на пандемию.