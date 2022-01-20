Турция станет первой страной в мире, которая будет развивать устойчивый туризм
Источник:РБК-Украина
Туристические места страны с 2023 года будут работать в экологическом русле. Это поможет сохранить природу Турции и ее достопримечательности для грядущих поколений.
Турция подписала соглашение с Глобальным советом по устойчивому развитию туризма (GSTC). Теперь в стране будут развиваться программы по экологическому туризму.
К теме Турецкий курорт Эрджиес: удивительные скидки на горнолыжный отдых в высокий сезон
В стране в течение 3 лет структуру туристической отрасли будут менять так, чтобы она отвечала международным стандартам. До 2030 года в Турции планируется выполнить все международные стандарты, предусмотренные в рамках соглашения.
Теперь туристические места страны будут работать с экологическими целями.
Отныне туристические места будут работать с экологическим подходом / Фото Unsplash
Что значит устойчивый туризм
Это такой вид путешествий, при котором путешественники ответственно относятся ко всему, что их окружает.
Устойчивый туризм включает следующие пункты:
- снижение углеродного следа,
- уменьшение влияния на местные экосистемы,
- увеличение экономической пользы для местных сообществ.
Конечно, при этом все равно учитывают пожелания и нужды туристов. Но при этом путешественники стараются не навредить достопримечательностям и экосистеме, а сохранить это достояние для последующих поколений.
Может заинтересовать Лучшее время и цены: что нужно знать о полетах на воздушных шарах в Каппадокии
Справка
В 2020 году во время пандемии COVID Турция первой в мире ввела Программу сертификации безопасного туризма (Safe Tourism). Все гостиницы и другие объекты размещения, заведения питания, транспортные компании и публичные учреждения обязали принять ряд мер по обеспечению здоровья туристов и работников.
Благодаря этой Программе уже в 2021 году страну посетило рекордное количество путешественников, даже несмотря на пандемию.