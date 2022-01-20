Украинские туристы часто забывают об этом важном условии. Для вылета в любую страну мира из Абу-Даби не обойтись без ПЦР-теста.

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Тест должен быть сделан за 48 часов до вылета или позже. Об этом важном условии напомнило Посольство Украины в ОАЭ.

В последнее время участились случаи недопущения на рейсы наших граждан, планировавших вылет из международного аэропорта Абу-Даби из-за отсутствия негативного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до вылета,

– рассказывают в посольстве.



И для въезда, и для выезда из Абу-Даби требуется ПЦР-тест / Фото Unsplash

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Новые правила въезда в Абу-Даби

Теперь в столицу ОАЭ впускают только тех, кто вакцинирован тремя дозами. Без бустерной дозы вакцины попасть в Абу-Даби невозможно.

Туристы, не получившие третью дозу по крайней мере через 6 месяцев после второй, считаются неполностью вакцинированными.

На входе в рестораны, кафе, гостиницы, шопинг-молы и другие публичные места туристы должны показать так называемый "зеленый пропуск" (Green Pass), который свидетельствует о полном курсе вакцинации.

Новые правила были введены из-за распространения нового штамма коронавируса под названием Омикрон.

Обязательным условием въезда является и наличие отрицательного ПЦР-теста, сданного за 48 часов. После прилета в ОАЭ в аэропорту путешественникам делают еще один бесплатный ПЦР-тест.

Следует знать. В Объединенных Арабских Эмиратах один из самых высоких показателей вакцинации по всему миру. Местные органы здравоохранения сообщают, что в стране полностью вакцинировано более 90% населения.

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Уважаемые граждане Украины!

В последнее время участились случаи недопущения на рейсы наших граждан, планировавших вылет из международного аэропорта Абу-Даби из-за отсутствия негативного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до вылета.

Обращаем Ваше внимание на это важное требование, невыполнение которого может отменить Ваши планы на поездку!

Все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта Абу-Даби, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до вылета.