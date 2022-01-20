Туристам напомнили важное правило выезда из Абу-Даби
Источник:фейсбук Посольства Украины в ОАЭ
Все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Без этого их не посадят на рейс.
Украинские туристы часто забывают об этом важном условии. Для вылета в любую страну мира из Абу-Даби не обойтись без ПЦР-теста.
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Тест должен быть сделан за 48 часов до вылета или позже. Об этом важном условии напомнило Посольство Украины в ОАЭ.
В последнее время участились случаи недопущения на рейсы наших граждан, планировавших вылет из международного аэропорта Абу-Даби из-за отсутствия негативного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до вылета,
– рассказывают в посольстве.
И для въезда, и для выезда из Абу-Даби требуется ПЦР-тест / Фото Unsplash
Новые правила въезда в Абу-Даби
Теперь в столицу ОАЭ впускают только тех, кто вакцинирован тремя дозами. Без бустерной дозы вакцины попасть в Абу-Даби невозможно.
Туристы, не получившие третью дозу по крайней мере через 6 месяцев после второй, считаются неполностью вакцинированными.
На входе в рестораны, кафе, гостиницы, шопинг-молы и другие публичные места туристы должны показать так называемый "зеленый пропуск" (Green Pass), который свидетельствует о полном курсе вакцинации.
Новые правила были введены из-за распространения нового штамма коронавируса под названием Омикрон.
Обязательным условием въезда является и наличие отрицательного ПЦР-теста, сданного за 48 часов. После прилета в ОАЭ в аэропорту путешественникам делают еще один бесплатный ПЦР-тест.Следует знать. В Объединенных Арабских Эмиратах один из самых высоких показателей вакцинации по всему миру. Местные органы здравоохранения сообщают, что в стране полностью вакцинировано более 90% населения.
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