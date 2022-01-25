Удивительные люди и пейзажи: захватывающие фото, которые показывают подлинную сущность Вьетнама

Вьетнам – невероятная страна, способная поразить путешественников живописной природой и интересной культурой. Широкие пляжи, старинные достопримечательности и экзотические флора и фауна привлекают миллионы туристов.

Одним из них является талантливый фотограф из Франции по имени Реан. В 2001 году он отправился в путешествие на мотоцикле по Северо-Восточной Азии. Мужчина посетил 35 стран, в том числе и Вьетнам, который сильно его поразил.

Это интересно Место, где сбываются мечты: почему стоит выбрать роскошный отдых в Xanadu Resort 5* в Турции

Уже после первого визита в эту страну Реан начал собственное исследование этнологии и культуры Вьетнама. Оно вылилось в немалую серию фотографий, просмотрев которые, можно многое узнать о стране и ее жителях, и даже влюбиться в них. Если не верите – убедитесь сами.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Если вы давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь

Смотрите также Добывают золото в непростых условиях: как живут в самом высоком городе мира

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20