Удивительные пейзажи: люди в сети поделились лучшими фотографиями из своих путешествий
Источник:Reddit
В путешествиях мы всегда делаем сотни фотографий, чтобы запечатлеть счастливые моменты и неповторимую красоту новых мест. Просматривая снимки и показывая их другим, мы как будто снова возвращаемся в эти поездки.
Авторы фотографий из нашей подборки опубликовали лучшие снимки из своих путешествий. Они не только демонстрируют красоту удивительных мест и передают атмосферу, которая там царит, но и могут смотивировать кого-то поскорее отправиться в поездку.
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"Скалы Семь Сестер в Англии"
Фото Reddit/ BentheCM
"Лучший вид из лучшего Airbnb, где мы когда-нибудь останавливались. Нуса-Пенида, Индонезия"
Фото Reddit/EpicAdriann
"Сфотографировал Маттерхорн с поезда в Швейцарии"
Фото Reddit / Bad_Astronaut
"Вид из форта Святого Михаила на острове Углян в Хорватии"
Фото Reddit / brunsome
"Красивый закат в Вашингтоне"
Фото Reddit / CoastingwithCas
"Мы поехали на Ниагарский водопад и были в шоке, когда узнали, что самый лучший вид открывается из окна нашего номера"
Фото Reddit / damnit__scully
"Снято на телефон из окна моей гостиницы в Венеции"
Фото Reddit / Roadkill80
"Утренняя прогулка на острове Капри"
Фото Reddit / likestomove
"Сделал это фото в Марокканской Сахаре. Красиво"
Фото Reddit / nanabananaboomboomГоры, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали, Coral Travel найдет тур именно для вас.
"Остров Ко Яо Ной, Таиланд"
Фото Reddit / Mortimer_Kahn
"Поход в Альпы неподалеку от Курмайора, Италия"
Фото Reddit / Zhoutopia
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"Посетил Сервогсватн на Фарерских островах"
Фото Reddit / BeardedMillenial
"Вид из моего хостела в Перу с очень хорошим мальчиком"
Фото Reddit / ObamasLoveChild
"Вид из окна в Позитано, поселке на склоне холма на побережье Амальфи, Италия"
Фото Reddit / ManiaforBeatles
"Каньон Студлагил в Исландии"
Фото Reddit/feel_se