Каппадокия – регион Турции, поражающий своими ландшафтами. Путешественники едут сюда, чтобы увидеть уникальные геологические образования, познакомиться с историей и полетать на воздушном шаре.
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Уникальные скалы
Этот ландшафт образовался в результате извержения вулканов / Фото Unsplash
Сказочные дымоходы – высокие и узкие камни со своеобразными "крышками" сверху. Фактически это скальные образования, поднимающиеся из каменистого грунта.
Сказочные дымоходы занесены во всемирное наследие ЮНЕСКО. Подобные скалы можно увидеть не только в Турции, но и США, Франции и Сербии. Однако именно в Каппадокии дымоходы поражают своей высотой, а также древней историей.
Сказочные дымоходы привлекают туристов / Фото Pixabay
Как возникли сказочные дымоходы
Эти "каменные столбы" образовались в результате естественного выветривания.
Миллионы лет назад на этой территории активно действовали вулканы. После извержений лава постепенно застывала, образуя пористые породы, именуемые туфами.
Между туфами есть и твердые слои – базальтовые. По прошествии времени более мягкий и пористый туф снизу вымывался, оставаясь только под базальтовой "крышкой". Когда-то остатки "колонн" также будут разрушены силами природы – тогда останутся только упавшие на землю базальтовые крышки.
Когда-то эти скалы будут разрушены природными силами / Фото Unsplash
Когда-то здесь жили люди
Сейчас Сказочные дымоходы посещают только туристы, но раньше здесь проживало немало местных жителей. Люди искали среди скал убежище и безопасность.
На эти земли пришли христиане, спасавшиеся от преследований в Римской империи. Когда люди попали на территорию Сказочных дымоходов, то поняли – эти скалы можно использовать для домов и церквей.
Так возникла разветвленная сеть подземных городов и пещерных домов. Естественная "архитектура" защищала жителей от вражеских армий.
Пещерные помещения в Каппадокии / Фото Pixabay
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Как попасть в долину Сказочных дымоходов
Достопримечательность расположена вблизи города Гёреме. Туристы могут заказать экскурсионный тур сюда. Или же попасть самостоятельно, доехав до Гёреме на автобусе.
В долине проложены пешеходные дорожки, потому гулять здесь можно и без экскурсовода. Для путешествия обязательно выбирайте удобную обувь.
Уникальные ландшафты Каппадокии / Фото Unsplash