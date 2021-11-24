Каппадокія – регіон у Туреччині, що вражає своїми ландшафтами. Мандрівники їдуть сюди, щоб побачити унікальні геологічні утворення, познайомитися з історією та політати на повітряній кулі.

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Унікальні скелі



Цей ландшафт утворився внаслідок виверження вулканів / Фото Unsplash

Казкові димарі – високі та вузькі камені зі своєрідними "кришками" зверху. Фактично, це скельні утворення, котрі підіймаються із кам'янистого грунту.

Казкові димарі занесені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подібні скелі можна побачити не тільки в Туреччині, а й в США, Франції та Сербії. Однак саме у Каппадокії димарі вражають своєю висотою, а також давньою історією.



Казкові димарі приваблюють туристів / Фото Pixabay

Як виникли казкові димарі

Ці "кам'яні стовпи" утворилися в результаті природнього вивітрювання.

Мільйони років тому на цій території активно діяли вулкани. Після виверження лава поступово застигала, утворюючи пористі породи, що називаються туфи.

Поміж туфами бути й тверді шари – базальтові. З плином часу м'якший та пористий туф знизу вимивався, залишаючись тільки під базальтовою "кришкою". Колись рештки "колон" також будуть зруйновані силами природи – тоді залишаться тільки базальтові кришки, що впадуть на землю.



Колись ці скелі будуть зруйновані природними силами / Фото Unsplash

Колись тут жили люди

Зараз Казкові димарі відвідують тільки туристи, але раніше тут мешкало чимало місцевих мешканців. Люди шукали серед скель прихисток та безпеку.

На ці землі прийшли християни, що рятувалися від переслідувань в Римській імперії. Коли люди потрапили на територію Казкових димарів, то зрозуміли – ці скелі можна використовувати для будинків та церков.

Так виникла розгалужена мережа підземних міст та печерних будинків. Природня "архітектура" захищала мешканців від ворожих армій.



Печерні помешкання у Каппадокії / Фото Pixabay

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Як потрапити у долину Казкових димарів

Пам'ятка розташована поблизу міста Гьореме. Туристи можуть замовити екскурсійний тур сюди. Або ж потрапити самостійно, доїхавши до Гьореме на автобусі.

У долині прокладені пішохідні доріжки, тому гуляти тут можна й без екскурсовода. Для подорожі обов'язково обирайте зручне взуття.



Унікальні ландшафти Каппадокії / Фото Unsplash