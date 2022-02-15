Увидеть тысячи белых пеликанов: в Мексике туристам предлагают впечатляющее развлечение

С помощью этой необычной аттракции жители села Петатан на западе Мексики планируют привлечь в свою местность туристов. Из-за кризиса, связанного с COVID-19, сюда почти перестали ехать люди.

Каждую зиму эта небольшая мексиканская деревня "принимает" тысячи великолепных белых птиц. Пеликаны улетают из Канады на юг и используют местное озеро Чапала, как место для зимовки.

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Местные подкармливают птиц

Миграция птиц происходит с октября по апрель.

Что известно о Петатане

Это рыбацкий остров, где ежедневно собирается немало отходов от рыбного промысла – костей и очисток. Именно поэтому пеликаны выбирают Петатан для зимовки.

Каждый день птицы собирают на берегу острова 1 – 2 тонны рыбных отходов. Жители острова любят птиц и всячески заботятся о них. К примеру, зимой беспокоятся, чтобы у пеликанов всегда был корм.



Местные жители подкармливают птиц / Скриншот с видео

Люди из Петатана мечтают, чтобы о пеликанах узнали на государственном уровне. Также они хотят рассказать о птицах как можно большему количеству туристов.



Туристам хотят рассказать о пеликанах / Скриншот с видео

Что известно о белых пеликанах

Это большие птицы, которые могут иметь длину тела до 1,75 метра.

Размах крыльев белых пеликанов достигает 3 метров.

Белые перья и желтый клюв делают пеликанов очень яркими и заметными.

Этих птиц также называют "пеликан-носорог" за то, что у них в брачный период появляется своеобразный вырост на клюве.



Птицы регулярно зимуют на озере / Скриншот с видео

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