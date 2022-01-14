Китайские фигурки

Везде в Египте можно увидеть пластиковые изваяния верблюдов, фараонов, магниты и так далее. Обычно эти сувениры изготавливают в Китае, и дома они станут просто ненужным хламом.

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Финики

Если приобретаете финики в коробках, будьте очень внимательны. В этих фруктах могут заводиться черви. Тщательно осматривайте содержимое коробки сквозь прозрачное окошечко.

Такая досада может случиться и с сувенирами, приобретенными на базаре, и с финиками из супермаркета или даже duty-free.

Подделки папируса

Изделия из настоящего папируса можно найти разве что в художественных галереях, и они стоят довольно дорого.

То, что вы видите на улицах – подделка из банановых пальм. Впрочем, это не мешает продавцам выдавать ее за папирус.



Настоящий папирус стоит довольно дорого / Фото Unsplash

Впрочем, этот псевдопапирус бывает действительно хорошим и может украсить ваш интерьер. Только не верьте в то, что это настоящий папирус и не платите заоблачные суммы за сувенир.

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Косметика

Хотя Египет славится эфирными маслами, из которых производят косметику, некоторые изделия могут горько разочаровать. Легко попасть на дешевую подделку, которая может вызвать раздражение кожи или аллергию.