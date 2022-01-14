Китайські фігурки

Скрізь в Єгипті можна побачити пластикові статуї верблюдів, фараонів, магніти тощо. Зазвичай ці сувеніри виготовляють в Китаї, і вони стануть вдома просто непотрібним мотлохом.

Читайте також Відпочинок у Єгипті: особливості кожного з головних курортів популярної країни

Фініки

Якщо купуєте фініки в коробках, будьте дуже уважні. У цих фруктах можуть заводитися черв'яки. Ретельно оглядайте вміст коробки крізь прозоре віконечко.

Така прикрість може трапитися і з сувенірами, придбаними на базарі, і з фініками з супермаркету чи навіть duty-free.

Підробки папірусу

Вироби зі справжнього папірусу можна знайти хіба що в художніх галереях і вони коштують досить дорого.

Те, що ви бачите на вулицях – підробка із бананових пальм. Втім, це не заважає продавцям видавати її за справжній папірус.



Справжній папірус коштує досить дорого / Фото Unsplash

Втім, цей псевдопапірус буває справді гарним і може прикрасити ваш інтер'єр. Тільки не вірте в те, що це справжній папірус і не платіть захмарні суми за сувенір.

Актуально Мало хто знає: як отримати сніданок із собою при ранньому виселенні з готелю

Косметика

Хоча Єгипет славиться ефірними оліями, з яких виготовляють косметику, деякі вироби можуть гірко розчарувати. Легко потрапити на дешеву підробку, що може викликати подразнення шкіри або алергію.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.