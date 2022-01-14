Китайські фігурки
Скрізь в Єгипті можна побачити пластикові статуї верблюдів, фараонів, магніти тощо. Зазвичай ці сувеніри виготовляють в Китаї, і вони стануть вдома просто непотрібним мотлохом.
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Фініки
Якщо купуєте фініки в коробках, будьте дуже уважні. У цих фруктах можуть заводитися черв'яки. Ретельно оглядайте вміст коробки крізь прозоре віконечко.
Така прикрість може трапитися і з сувенірами, придбаними на базарі, і з фініками з супермаркету чи навіть duty-free.
Підробки папірусу
Вироби зі справжнього папірусу можна знайти хіба що в художніх галереях і вони коштують досить дорого.
Те, що ви бачите на вулицях – підробка із бананових пальм. Втім, це не заважає продавцям видавати її за справжній папірус.
Справжній папірус коштує досить дорого / Фото Unsplash
Втім, цей псевдопапірус буває справді гарним і може прикрасити ваш інтер'єр. Тільки не вірте в те, що це справжній папірус і не платіть захмарні суми за сувенір.
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Косметика
Хоча Єгипет славиться ефірними оліями, з яких виготовляють косметику, деякі вироби можуть гірко розчарувати. Легко потрапити на дешеву підробку, що може викликати подразнення шкіри або алергію.