Опытная путешественница и тикток-блогер с никнеймом mylifesatravelmovie умеет компактно упаковывать вещи и практически никогда не покупает дополнительное место. Она поделилась со своими подписчиками лайфхаком, который поможет путешествовать удобнее и экономнее.

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Что нужно, чтобы упаковать все вещи в ручную кладь

Секрет девушки состоит в том, что она использует дорожные компрессионные мешки . Это позволяет ей выпустить лишний воздух и освободить больше места в сумке или чемодане.

Тиктокерша показала, как это работает. Сначала она сложила некоторые свои вещи на кучу без использования каких-либо приемов. В общей сложности у нее получилось 12 предметов, включая 2 куртки.

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После этого она вытащила компрессионный мешок, засунула одежду туда и плотно закрыла пакет. Дальше началось самое интересное. Блогерша вылезла на мешок с вещами и двигалась, чтобы "выжать" лишний воздух. Через несколько секунд она показала результат – пакет уменьшился как минимум на треть. Напоследок она легко упаковала 2 таких мешка в небольшой чемодан, в котором после этого еще осталось место.

Видео просмотрели почти 290 тысяч раз. Пользователям сети понравился лайфхак, правда многих из них заинтересовало, что делать в аэропорту, если служба безопасности захочет проверить вещи в компрессионных мешках. На это автор видео сказала, что такое с ней уже случалось, и тогда она просила работников аэропорта помочь ей упаковать вещи еще раз.