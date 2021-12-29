Досвічена мандрівниця та тікток-блогерка з нікнеймом mylifesatravelmovie вправно вміє компактно пакувати речі та практично ніколи не купує додаткове місце. Тож вона поділилася зі своїми підписниками лайфхаком, який допоможе подорожувати зручніше та економніше.

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Що потрібно, аби спакувати усі речі в ручну поклажу

Секрет дівчини полягає у тому, що вона використовує дорожні компресійні мішки. Це дозволяє їй випустити лишнє повітря та звільнити більше місця у сумці чи валізі.

Тіктокерка показала, як це працює. Спершу вона поскладала деякі свої речі на купу без використання жодних прийомів. Загалом у неї вийшло 12 предметів, включно з 2 куртками.

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Після цього вона дістала компресійний мішок, засунула одяг туди та щільно закрила пакет. Далі розпочалося найцікавіше. Блогерка вилізла на мішок з речами та рухалася, аби "витиснути" зайве повітря. За кілька секунд вона показала результат – пакунок зменшився щонайменше на третину. Наостанок вона легко спакувала 2 таких пакети у невеличку валізу, в якій після цього ще залишилося місце.

Відео переглянули майже 290 тисяч разів. Користувачам мережі сподобався лайфхак, щоправда, багатьох з них зацікавило, що робити в аеропорту, якщо служба безпеки захоче перевірити речі у компресійних мішках. На це авторка відео сказала, що таке з нею вже траплялося, і тоді вона просила працівників аеропорту допомогти їй спакувати речі ще раз.

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