Кай Форсайт зашел на борт и не поверил своим глазам. На борту он был единственным пассажиром.
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Самолет был совершенно пуст / Скриншот с видео
Парень показал сети безлюдный самолет. Полет длился около 8 часов и все это время внимание персонала было направлено только на него.
Пожалуй, самый удивительный опыт,
– сказал парень своим подписчикам
Кай воспользовался ситуацией и сделал себе кровать из целого ряда. Это было "удобнее всего, что случалось в самолете".
Бортпроводники предложили парню столько безлимитной еды и закусок, сколько хотел.
Парню отдали всю еду, которая была на борту / Скриншот с видео
Кай даже попросил перевести его в первый класс, но в этой просьбе отказали. Все потому, что там во время полета спали стюардессы, которым не нужно было заботиться о пассажирах.
Видео просмотрели более 60 000 человек в тиктоке.
Смотрите видео об удивительном соло-полёте
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