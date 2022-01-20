Кай Форсайт зашел на борт и не поверил своим глазам. На борту он был единственным пассажиром.

Вам понравится Турецкий курорт Эрджиес: удивительные скидки на горнолыжный отдых в высокий сезон



Самолет был совершенно пуст / Скриншот с видео

Парень показал сети безлюдный самолет. Полет длился около 8 часов и все это время внимание персонала было направлено только на него.

Пожалуй, самый удивительный опыт,

– сказал парень своим подписчикам

Кай воспользовался ситуацией и сделал себе кровать из целого ряда. Это было "удобнее всего, что случалось в самолете".

Бортпроводники предложили парню столько безлимитной еды и закусок, сколько хотел.



Парню отдали всю еду, которая была на борту / Скриншот с видео

Кай даже попросил перевести его в первый класс, но в этой просьбе отказали. Все потому, что там во время полета спали стюардессы, которым не нужно было заботиться о пассажирах.

Видео просмотрели более 60 000 человек в тиктоке.

Горы, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали, Coral Travel найдет тур именно для вас.

Смотрите видео об удивительном соло-полёте

Может заинтересовать Максимально неудобный: для чего в Великобритании создали уникальный отельный номер