Кай Форсайт зайшов на борт та не повірив своїм очам. На борту він був єдиним пасажиром.
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Літак був абсолютно пустий / Скриншот з відео
Хлопець показав мережі безлюдний літак. Політ тривав близько 8 годин і увесь цей час увага персоналу була спрямована тільки на нього.
Мабуть, найдивніший досвід,
– сказав хлопець своїм підписникам
Кай скористався ситуацією та зробив собі ліжко із цілого ряду. Це було "найзручніше, що траплялося в літаку".
Бортпровідники запропонували хлопцеві стільки безлімітної їжі та закусок, скільки той хотів.
Хлопцеві віддали усю їжу, що була на борту / Скриншот з відео
Кай навіть попросив перевести його до першого класу, але у цьому проханні відмовили. Усе тому, що там під час польоту спали стюардеси, яким не потрібно було дбати про пасажирів.
Відео переглянули понад 60 000 людей в тіктоці.
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