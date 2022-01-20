Кай Форсайт зайшов на борт та не повірив своїм очам. На борту він був єдиним пасажиром.

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Літак був абсолютно пустий / Скриншот з відео

Хлопець показав мережі безлюдний літак. Політ тривав близько 8 годин і увесь цей час увага персоналу була спрямована тільки на нього.

Мабуть, найдивніший досвід,

– сказав хлопець своїм підписникам

Кай скористався ситуацією та зробив собі ліжко із цілого ряду. Це було "найзручніше, що траплялося в літаку".

Бортпровідники запропонували хлопцеві стільки безлімітної їжі та закусок, скільки той хотів.



Хлопцеві віддали усю їжу, що була на борту / Скриншот з відео

Кай навіть попросив перевести його до першого класу, але у цьому проханні відмовили. Усе тому, що там під час польоту спали стюардеси, яким не потрібно було дбати про пасажирів.

Відео переглянули понад 60 000 людей в тіктоці.

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