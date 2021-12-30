Владелец бутик-отеля Джеймс Маршалл рассказал в сети, каким путешественникам с радостью улучшат условия проживания. Для этого нужно соответсвовать нескольким критериям.

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Заезжайте в подходящее время

Хотя логичным кажется зарегистрироваться утром, чтобы первым из гостей попросить улучшить номер, но это не так. На самом деле это лучше делать позже – после обеда или ближе к вечеру.

"Если вы попросите повысить категорию номера слишком рано, в отеле могут отказать, потому что у них еще будут шансы продать пустые комнаты", – убежден Джеймс Маршал.

Не будьте жадными

Если первоначально у гостя был забронирован самый дешевый номер, а на рецепции он попросит заселить его в президентский люкс, утвердительного ответа ждать не следует. Это будет говорить только о его алчности и не понравится работнику гостиницы.

В случае, если вы хотите получить лучший номер, существует негласное правило – просить повысить класс номера можно только на один уровень. То есть с забронированной стандартной комнатой вы можете надеяться на заселение в Junior Suite или Suite.

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Узнайте, какие комнаты доступны

Отельер советует узнать, какие номера свободны перед тем, как попросите об улучшении. Для этого можно проверить сайт отеля или другие бронированные сервисы. Если доступных комнат осталось всего несколько, то шансов получить номер получше немного.

Будьте вежливыми и аккуратными

Персоналу гостиницы, в том числе и работникам рецепции, приходится иметь дело с разными людьми. Поэтому они всегда будут рады встретить, пообщаться и помочь вежливому и любезному человеку. Не лишним будет позаботиться об опрятном внешнем виде, даже если вы только что преодолели большой путь.