Власник бутик-готелю Джеймс Маршалл розповів у мережі, яким саме мандрівникам з радістю покращають умови проживання. Для цього потрібно відповідати кільком критеріям.

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Заїжджайте у відповідний час

Хоча логічним здається зареєструватися вранці, аби першим із гостей попросити про покращення номеру, це не так. Насправді це краще робити пізніше – після обіду або ближче до вечора.

"Якщо ви попросите підвищити категорію номера занадто рано, у готелі можуть відмовити, бо у них ще будуть шанси продати порожні кімнати", – переконаний Джеймс Маршал.

Не будьте жадібними

Якщо початково у гостя був заброньований найдешевший номер, а на рецепції він попросить заселити його до президентського люксу, ствердної відповіді чекати не слід. Це говоритиме лише про його жадібність та роздратує працівника готелю.

На випадок, коли ви хочете отримати кращий номер, існує негласне правило – просити підвищити клас номера можна лише на один рівень. Тобто, із заброньованою стандартною кімнатою ви можете сподіватися на заселення в Junior Suite або Suite.

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Дізнайтеся, які кімнати доступні

Готельєр радить дізнатися про те, які номери є вільними перед тим, як попросите про покращення. Для цього можна перевірити сайт готелю або інші сервіси для бронювання. Якщо доступних кімнат залишилося всього кілька, шансів на кращий номер небагато.

Будьте ввічливими та охайними

Персоналу готелю, зокрема й працівникам рецепції, доводиться мати справу з різними людьми. Саме тому вони завжди будуть раді зустріти, поспілкуватися та допомогти ввічливій та люб'язній людині. Не зайвим буде потурбуватися про охайний зовнішній вигляд, навіть якщо ви щойно подолали великий шлях.

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