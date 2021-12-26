Заберут навсегда: почему нельзя сдавать Power Bank в багаж при перелетах

Неопытные путешественники могут предположить, что лучше сдать дополнительную батарею в багаж вместе с маникюрными ножницами и жидкостями. Эта ошибка может дорого стоить туристам.

Конечно, путешествовать с Power Bank не запрещено. Однако это устройство можно провозить только в ручной клади.

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Что такое Power Bank

Это портативная батарея, с помощью которой можно заряжать любые мобильные устройства. Батарея работает с любыми устройствами, к которым можно подключить кабель USB.

Почему нельзя

Основная причина, по которой портативные батареи должны быть в ручной клади – безопасность. Есть небольшая вероятность того, что Power Bank может загореться на борту самолета.

Если это произойдет в багажном отсеке, никто не узнает о пожаре. Последствия могут быть катастрофическими.

А вот если батарея загорится в салоне – этот небольшой пожар можно очень быстро потушить без серьезных последствий. Итак, основная причина, почему запасная батарея должна быть в ручной клади – это сделает ваш девайс контролируемым.



Если вы сдадите устройство в багаж, его могут конфисковать / Фото Unsplash

Что будет, если положить в багаж

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Обычно в аэропорту при регистрации багажа пассажиров спрашивают, не сдают ли они Power Bank. Если ответ утвердительный, его просят достать и забрать с собой в салон самолета.

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В случае, если Power Bank все же попал в багаж, его могут заметить при сканировании чемодана. Тогда ваш багаж откроют, а устройство из него достанут. Обычно служба безопасности оставляет записку с сообщением, что батарею конфисковали.

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Даже если ваш Power Bank попадет в багажный отсек незамеченным, то он может полностью разрядиться там. В багажном отсеке достаточно низкая температура, которую "не любят" батареи. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы устройство было с вами в салоне – в тепле и безопасности.