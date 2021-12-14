Кое-кто готов "поживиться" вещами даже из номера люкс, за который заплатили немалые средства. Узнайте, какие вещи попали в ТОП-краж из гостиничных комнат.

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Туалетная бумага

Рулоны бумаги забирают с собой туристы как в Египте или Турции, так и в люксовых отелях, например в Великобритании.



Некоторые клиенты каждый день забирают себе рулон туалетной бумаги / Фото Unsplash

Бывает так, что гости ежедневно просят новые рулоны, кроме тех, которые персонал оставляет во время уборки номера. Все предыдущие они просто прячут в чемодан, чтобы забрать домой.

Батарейки с пульта

В гостиничных комнатах часто бывает несколько пультов: от телевизора, кондиционера и так далее. Нередко гости достают оттуда батарейки и забирают их собой.



После некоторых гостей в пультах не остается батареек / Фото Unsplash

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Этим они доставляют неудобства следующим гостям. Ведь при уборке персонал вряд ли проверяет наличие батареек в пульте. Люди заезжают в комнату, хотят воспользоваться телевизором, но не могут.