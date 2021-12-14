Дехто готовий "поживитися" речами навіть із номера люкс, за який заплатили чималенькі кошти. Дізнайтеся, які речі потрапили у ТОП-крадіжок з готельних кімнат.

Цікаво Сезон лиж майже розпочався: популярний турецький курорт Ерджієс вкрився снігом

Туалетний папір

Рулони паперу забирають із собою туристи як в Єгипті або Туреччині, так і в люксових готелях, наприклад, у Великій Британії.



Деякі мешканці щодня забирають собі рулон туалетного паперу / Фото Unsplash

Буває так, що гості щодня просять нові й нові рулони, окрім тих, які персонал залишає під час прибирання номера. Усі попередні вони просто ховають у валізу, щоб забрати додому.

Батарейки з пульта

У готельних кімнатах часто буває кілька пультів: до телевізора, кондиціонера тощо. Нерідко гості дістають батарейки та забирають їх собою.



Після деяких гостей у пультах не залишається батарейок / Фото Unsplash

До теми Названо предмет гігієни, який ніколи не замінюють в готельному номері

Цим вони роблять незручності для наступних гостей. Адже під час прибирання персонал навряд чи перевіряє наявність батарейок в пульті. Люди заїжджають до кімнати, хочуть скористатися телевізором, але не можуть.