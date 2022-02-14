Зеркальный город: фотограф показывает невероятную красоту Мадрида в креативных снимках

Мадрид – живописный город, поражающий своей красотой и местных, и туристов. Любуясь испанской столицей, невозможно удержаться от соблазна сделать фото на память.

Фотограф Гвидо Гутьеррес Руис, который живет в Мадриде, нашел способ показать красоту своего города креативным способом. Он фотографирует его улицы, дома и достопримечательности в различных отражениях – лужах, водоемах, окнах, автомобилях и так далее. Такой эффект придает снимкам еще большее очарование, а людям, которые на них смотрят, – более сильное желание побывать в Мадриде.

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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Фото Гвидо Гутьерреса Руиса

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