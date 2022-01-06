Многие украинцы зимой отправятся в Эрзурум – ведь теперь туда летает чартерный рейс из Киева. Наша журналистка по собственному опыту рассказывает, чем заняться в Эрзуруме в свободное от катания время.
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Эрзурум – город, расположенный на высоте более 1900 метров над уровнем моря. Расстояние до горнолыжного курорта Паландокен составляет всего 4 километра.
Центр города Эрзурум / Фото 24 канал
Чем заняться в Эрзуруме:
- прогуляться по аутентичным улочкам,
- попробовать турецкую еду в многочисленных кафе,
- посетить мечети и бывшие медресе – религиозные школы,
- посмотреть на отреставрированную крепость,
- пойти на шопинг в торговый центр, где можно найти турецкие и мировые бренды,
- купить ювелирные украшения на местном рынке.
В Эрзуруме расположена знаменитая медресе Чифте с 2 минаретами.
Знаменитая медресе с 2 минаретами / Фото 24 канал
Внутри медресе Чифте / Фото 24 канал
Именно с медресе Чифте можно начать исследование старого города, посетив Три гробницы Уч-Кюмбетлер, крепость Эрзурум, Часовую башню и Мечеть Улу.
Знаменитый мавзолей Уч-Кюмбетлер или "Три гробницы" расположен около медресе с 2 минаретами. Считается, что в крупнейшей из них похоронен эмир Салтук.
Монументальные гробницы выполнены из камня и имеют восьмиугольную форму. На них можно увидеть барельефы, цветочные и геометрические орнаменты.
Одна из гробниц / Фото 24 канал
В городе можно увидеть вехи истории от византийской эпохи до Османской империи.
Самая древняя постройка в городе – крепость Эрзурум. Ее построили еще в V веке нашей эры.
Крепость Эрзурум и вид на город / Фото 24 канал
Именно здесь скрывались горожане в период русско-турецких войн. Внутри постройки сохранились остатки древних построек. Здесь расположен знаменитый минарет, который также называется "Башня с часами". Если есть желание, сюда можно подняться и полюбоваться потрясающим видом города среди гор.
Сейчас сооружение полностью было восстановлено из руин.
Крепость Эрзурум и часовая башня / Фото 24 канал
Вид на город с башни / Фото 24 канал
В городе есть большой ювелирный рынок, где можно приобрести ювелирные изделия ручной работы. Обычно турецкие украшения – роскошные и массивные, поражают своим размером и количеством драгоценных камней.
Ювелирный рынок в Эрзуруме / Фото 24 канал
Антикварный магазин на рынке / Фото 24 канал
Купальни с термальной водой
В 40 километрах от Эрзурума расположен городок Пасинлер. Сюда туристы едут, чтобы понежиться в термальной воде.
В городе было построено немало отелей, каждый из которых имеет собственные термальные источники. Интересный вариант отдыха – снять комнату в отеле на несколько ночей с собственной термальной ванной.
Ванна с термальной водой / Фото 24 канал
На первом этаже – термальная ванная, на втором – комната / Фото 24 канал
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Как попасть в Эрузрум
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Из Киева туда летает чартерный рейс туроператора Coral Travel. Заказать туры можно на любой вкус и кошелек.
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Туристы улетают в Эрзурум, чтобы попасть на горнолыжный курорт Паландокен. Здесь можно совместить катание и увлекательные экскурсии.