Чимало українців взимку вирушать до Ерзурума – адже відтепер туди літає чартерний рейс з Києва. Наша журналістка з власного досвіду розповідає, чим зайнятися в Ерзурумі у вільний від катання час.
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Ерзурум – місто, що розташоване на висоті понад 1900 метрів над рівнем моря. Відстань до гірськолижного курорту Паландокен становить усього 4 кілометри.
Середмістя Ерзурума / Фото 24 канал
Чим зайнятися в Ерзурумі:
- прогулятися автентичними вуличками,
- скуштувати турецьку їжу в численних кафе,
- відвідати мечеті та колишні медресе – релігійні школи,
- подивитися на відреставровану фортецю,
- піти на шопінг до торгового центру, де можна знайти турецькі та світові бренди,
- придбати ювелірні прикраси на місцевому ринку.
В Ерзурумі розташована знаменита медресе Чіфте з 2 мінаретами.
Знаменита медресе з 2 мінаретами / Фото 24 канал
Всередині медресе Чіфте / Фото 24 канал
Саме з медресе Чіфте можна почати дослідження старого міста, відвідавши Три гробниці Уч-Кюмбетлер, фортецю Ерзурум, Годинникову вежу та Мечеть Улу.
Знаменитий мавзолей Уч-Кюмбетлер або "Три гробниці" розташований біля медресе з 2 мінаретами. Вважають, що в найбільшій з них похований емір Салтук.
Монументальні гробниці виконанні з каменю й мають восьмикутну форму. На них можна побачити барельєфи тварин, квіткові та геометричні орнаменти.
Одна із гробниць / Фото 24 канал
У місті можна побачити віхи історії від візантійської епохи до часів Османської імперії.
Найдавніша споруда в місті – фортеця Ерзурум. Її побудували ще в V столітті нашої ери.
Фортеця Ерзурум та вид на місто / Фото 24 канал
Саме тут ховалися містяни в період російсько-турецьких війн. Всередині споруди збереглися залишки давніх будівель. Тут розташований знаменитий мінарет, який також називається "Вежа з годинником". Якщо є бажання, сюди можна піднятися та помилуватися приголомшливим краєвидом міста серед гір.
Зараз споруду повністю відновили з руїн.
Фортеця Ерзурум та годинникова вежа / Фото 24 канал
Вид на місто з вежі / Фото 24 канал
У місті є великий ювелірний ринок, де можна придбати місцеві ювелірні вироби ручної роботи. Зазвичай турецькі прикраси – розкішні та масивні, вражають своїм розміром та кількістю дорогоцінних каменів.
Ювелірний ринок в Ерзурумі / Фото 24 канал
Антикварний магазин на ринку / Фото 24 канал
Купальні з термальною водою
За 40 кілометрів від Ерзурума розташоване містечко Пасінлер. Сюди туристи їдуть, щоб поніжитися у термальній воді.
У місті побудували чимало готелів, кожен із яких має власні термальні джерела. Цікавий варіант відпочинку – зняти кімнату в готелі на кілька ночей із власною термальною ванною.
Ванна з термальною водою / Фото 24 канал
На першому поверсі – термальна ванна, на другому – кімната / Фото 24 канал
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Як потрапити в Ерузрум
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З Києва туди літає чартерний рейс туроператора Coral Travel. Замовити тури можна на будь-який смак і гаманець.
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Туристи летять в Ерзурум, щоб потрапити на гірськолижний курорт Паландокен. Тут можна поєднати катання та захоплюючі екскурсії.