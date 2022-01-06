Чимало українців взимку вирушать до Ерзурума – адже відтепер туди літає чартерний рейс з Києва. Наша журналістка з власного досвіду розповідає, чим зайнятися в Ерзурумі у вільний від катання час.

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Ерзурум – місто, що розташоване на висоті понад 1900 метрів над рівнем моря. Відстань до гірськолижного курорту Паландокен становить усього 4 кілометри.



Середмістя Ерзурума / Фото 24 канал

Чим зайнятися в Ерзурумі:

прогулятися автентичними вуличками,

скуштувати турецьку їжу в численних кафе,

відвідати мечеті та колишні медресе – релігійні школи,

подивитися на відреставровану фортецю,

піти на шопінг до торгового центру, де можна знайти турецькі та світові бренди,

придбати ювелірні прикраси на місцевому ринку.

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

В Ерзурумі розташована знаменита медресе Чіфте з 2 мінаретами.



Знаменита медресе з 2 мінаретами / Фото 24 канал

Цікаво. За легендою, цю мечеть будували майстер та його учень. Кожен із них зводив власний мінарет. Коли майстер побачив, що в учня виходить краще, то заліз на вершечок мінарету та стрибнув звідти, покінчивши із власним життям.



Всередині медресе Чіфте / Фото 24 канал

Саме з медресе Чіфте можна почати дослідження старого міста, відвідавши Три гробниці Уч-Кюмбетлер, фортецю Ерзурум, Годинникову вежу та Мечеть Улу.

Знаменитий мавзолей Уч-Кюмбетлер або "Три гробниці" розташований біля медресе з 2 мінаретами. Вважають, що в найбільшій з них похований емір Салтук.

Монументальні гробниці виконанні з каменю й мають восьмикутну форму. На них можна побачити барельєфи тварин, квіткові та геометричні орнаменти.



Одна із гробниць / Фото 24 канал

У місті можна побачити віхи історії від візантійської епохи до часів Османської імперії.

Найдавніша споруда в місті – фортеця Ерзурум. Її побудували ще в V столітті нашої ери.



Фортеця Ерзурум та вид на місто / Фото 24 канал

Саме тут ховалися містяни в період російсько-турецьких війн. Всередині споруди збереглися залишки давніх будівель. Тут розташований знаменитий мінарет, який також називається "Вежа з годинником". Якщо є бажання, сюди можна піднятися та помилуватися приголомшливим краєвидом міста серед гір.

Зараз споруду повністю відновили з руїн.



Фортеця Ерзурум та годинникова вежа / Фото 24 канал



Вид на місто з вежі / Фото 24 канал

У місті є великий ювелірний ринок, де можна придбати місцеві ювелірні вироби ручної роботи. Зазвичай турецькі прикраси – розкішні та масивні, вражають своїм розміром та кількістю дорогоцінних каменів.



Ювелірний ринок в Ерзурумі / Фото 24 канал



Антикварний магазин на ринку / Фото 24 канал

Купальні з термальною водою

За 40 кілометрів від Ерзурума розташоване містечко Пасінлер. Сюди туристи їдуть, щоб поніжитися у термальній воді.

У місті побудували чимало готелів, кожен із яких має власні термальні джерела. Цікавий варіант відпочинку – зняти кімнату в готелі на кілька ночей із власною термальною ванною.



Ванна з термальною водою / Фото 24 канал



На першому поверсі – термальна ванна, на другому – кімната / Фото 24 канал

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