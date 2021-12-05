Шампанське і фокуси: стюардеси розповіли про найдивніші прохання багатих пасажирів

Бортпровідники, які працюють у бізнес-класах, зазвичай мають справу із заможними та впливовими пасажирами. іноді вони переступають межу, і дозволяють собі вкрай дивні прохання та вимоги, які зовсім не входять в обов'язки працівників.

Стюардеси різних авіакомпаній розповіли про те, що найбільше вразило їх у проханнях пасажирів за довгі роки роботи.

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Дивні прохання пасажирів першого класу

Бортпровідниця Qatar Airways, на ім'я Пракріті розповіла, що у перший тиждень її роботи стюардесою, на рейсі летів 80-річний бізнесмен. Протягом усього польоту він пив шампанське, і постійно просив дівчину наповнити його келих. У цьому не було б нічого дивного, якби раптом він не почав вимагати, щоб вона налила шампанського просто йому у рот.

Серед найдивніших прохань – налити шампанське просто в рот пасажиру / Фото

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Інша стюардеса, Майтхілі, розказала про переліт до Дубаю, під час якого пасажирка з трьома капризними дітьми вимагала, щоб бортпровідниця розважала дітей, поки вона відпочиватиме. Жінка аргументувала прохання тим, що її няня захворіла, і не змогла вирушити у подорож з ними.

Вона буквально запитала, чи знаю я або навіть пілот які-небудь фокуси, щоб діти не турбували її, поки вона спить. Коли ми відмовили їй, вона розлютилася та влаштувала істерику,

– сказала Майтхілі.

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Штеффі Кінгхем з Індії, яка за 10 років встигла попрацювати у кількох авіакомпаніях, поділилася історією свого польоту до Квебеку. Вона розмовляла з пасажиркою, яка спершу здавалася дуже приязною. Але вже через 15 хвилин розмови жінка абсолютно серйозно запропонувала Штеффі вийти заміж за її сина та переїхати з ним до Канади.