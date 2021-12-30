Що можна, а що суворо заборонено робити в Туреччині: важливі поради мандрівникам
30 грудня 2021 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:Budget Air
Туреччина – мусульманська країна, багато традицій тут пов'язані саме з релігією. Дізнайтеся про правила турецького етикету, що допоможуть не потрапити в незручне становище.
Як одягатися
Туристам можна носити шорти та футболки. А от для ділових зустрічей та відвідування мечеті потрібно обирати консервативний одяг, що закриває тіло.
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Літні люди в Туреччині суворо дотримуються традицій / Фото Unsplash
Як поводитися за столом
- Потрібно з'їдати усе, що лежить на вашій тарілці. Це свідчитиме, що їжа вам сподобалася.
- Не використовуйте ліву руку під час трапези – адже мусульмани вважають її нечистою.
- Під час обіду тут зазвичай курять – тому просити цього не робити буде не надто ввічливо.
- Якщо ви запросили людину на обід, необхідно заплатити за нього – в Туреччині не заведено розділяти рахунок.
- Якщо хтось запросив вас на обід, неодмінно віддячте і запропонуйте людині те саме.
Подарунки в Туреччині
- Не полінуйтеся та візьміть подарунки з України: це можуть бути цукерки, сувеніри, вироби з принтами пам'яток тощо.
- А ось алкоголь краще не дарувати – адже чимало мусульман в Туреччині його не вживають.
- Не варто дарувати надто дорогі презенти – адже це зобов'язує людину віддячити вам, навіть якщо вона не має такої змоги.
- Відкривайте подарунки одразу, в присутності людини, яка його презентувала.
- Не забудьте про солодощі для дітей.
В Туреччині заведено дарувати подарунки і дітям, і дорослим / Фото Unsplash
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Які жести використовувати, а які ні
- В Туреччині не можна сидіти, поставивши руки на стегна або у кишені.
- В провінції люди часто мають суворіші погляди: наприклад, чоловікам не можна торкатися чужих жінок. Це стосується навіть рукостискань при зустрічі.
- В Туреччині вважають непристойним показувати власні ступні, тому притискайте ноги до землі, коли сидите.
- Не можна показувати жест, що означає "Окей". Тут це вважають вкрай непристойним.