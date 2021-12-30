Що можна, а що суворо заборонено робити в Туреччині: важливі поради мандрівникам

Туреччина – мусульманська країна, багато традицій тут пов'язані саме з релігією. Дізнайтеся про правила турецького етикету, що допоможуть не потрапити в незручне становище.

Як одягатися

Туристам можна носити шорти та футболки. А от для ділових зустрічей та відвідування мечеті потрібно обирати консервативний одяг, що закриває тіло.

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Літні люди в Туреччині суворо дотримуються традицій / Фото Unsplash

Як поводитися за столом

Потрібно з'їдати усе, що лежить на вашій тарілці. Це свідчитиме, що їжа вам сподобалася.

Не використовуйте ліву руку під час трапези – адже мусульмани вважають її нечистою.

Під час обіду тут зазвичай курять – тому просити цього не робити буде не надто ввічливо.

Якщо ви запросили людину на обід, необхідно заплатити за нього – в Туреччині не заведено розділяти рахунок.

Якщо хтось запросив вас на обід, неодмінно віддячте і запропонуйте людині те саме.

Подарунки в Туреччині

Не полінуйтеся та візьміть подарунки з України: це можуть бути цукерки, сувеніри, вироби з принтами пам'яток тощо.

А ось алкоголь краще не дарувати – адже чимало мусульман в Туреччині його не вживають.

Не варто дарувати надто дорогі презенти – адже це зобов'язує людину віддячити вам, навіть якщо вона не має такої змоги.

Відкривайте подарунки одразу, в присутності людини, яка його презентувала.

Не забудьте про солодощі для дітей.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.



В Туреччині заведено дарувати подарунки і дітям, і дорослим / Фото Unsplash

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