Схоже на Чорнобиль: чим заборонене місто в Австралії приваблює туристів

Місто Віттенум в Австралії закрите вже декілька десятиліть. Причиною став азбест, що дуже небезпечний для здоров'я.

Віттенум закритий вже понад 50 років. Влада попереджає, що навіть коротке перебування на території міста може спричинити серйозну шкоду здоров'ю. І навіть попри це, сюди їдуть сотні нелегальних туристів щороку.

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У місті видобували азбест



Група туристів у закинутому містечку / Фото Nic Ellis / The West Australian

Містечко Віттенум побудували у 1930 році. Тут жило 20 тисяч мешканців – досить багато за масштабами Австралії. Економіка міста трималася на видобутку й переробленні азбесту. Про те, що цей мінерал має канцерогенні властивості, тоді ще не знали.

Що таке азбест

Це мінерали класу силікатів. Він дуже канцерогенний, а тому заборонений в ряді країн. В Україні азбест не заборонений – тут його використовують для виробництва шиферу й не тільки.

Історія міста тривала 30 років. За цей час азбестовий пил встиг заразити усі околиці. Концентрація пилу стала такою високою, що люди в місті почали масово хворіти.



Чимало людей захворіли через канцерогенні властивості азбесту / Фото Nic Ellis / The West Australian

Загалом від канцерогенної речовини постраждало близько 2000 людей – тобто кожен 10-й мешканець. У 1966 році влада вирішила, що місто потрібно закрити.

Відтоді заїжджати у Віттенум заборонено. Тут скрізь стоять попередження, що перебувати в місті небезпечно.

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Законсервована атмосфера 60-х

Мешканці міста нічого не забирали із собою – адже всі речі були заражені. Саме тому у Віттенумі збереглася атмосфера 60-х років. Тут можна побачити меблі в будинках і кафе, машини велосипеди на вулицях, товари на магазинних полицях.



Мандрівники їдуть сюди, щоб відчути неповторну атмосферу / Фото Nic Ellis / The West Australian

Така атмосфера не може не приваблювати туристів, що полюбляють екстрим. Місцеві турагенства навіть пропонують організовані мандрівки для відчайдухів, які мріють перенестися в атмосферу 60-х.

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