Стюардеса назвала головну помилку туристів, які подорожують у святковий період: як її уникнути

Період новорічних свят – не менш популярний час для подорожей, ніж спекотні літні місяці. Хтось їде гостювати до близьких, а хтось – на зимові канікули, але і ті, й інші припускаються однакових помилок.

Як не спізнитися на літак на свята

У цей час аеропорти перезавантажені, а всюди величезні черги. Крім того, багато подорожувальників не можуть похизуватися великим досвідом і погано знають, що потрібно робити. Відповідно, реєстрація, перевірка службою безпеки та інші процедури тривають довше, ніж зазвичай.

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За словами стюардеси із США Шармі Алдами, пасажири досить часто забувають або не зважають на це. Саме тому у святковий період мандрівники досить часто спізнюються на свої рейси.

Аби уникнути таких неприємностей, варто приїжджати до аеропорту ще раніше, ніж зазвичай. Якщо зазвичай ви прибуваєте на місце за 2 – 3 години до вильоту, додайте до цього часу ще щонайменше годину. А якщо перед польотом ви плануєте перекусити у кафе чи завітати до Dutty Free, вам знадобиться ще більше часу.

Так ви зможете не хвилюватися про запізнення, якщо доведеться довше стояти у черзі, та встигнете зробити усе заплановане.

Як пройти перевірку в аеропорту швидше

Обирайте правильну чергу. Станьте туди, де більше ділових мандрівників, та уникайте черг, де є багато сімей з дітьми.

Зверніть увагу, скільки працівників здійснюють перевірку. Якщо їх двоє і більше, хтось із них може бути стажером і проводити процедуру довше. Тому обирайте той ряд, де є лише один співробітник служби безпеки.

Підготуйтеся до перевірки заздалегідь – дістаньте електроніку, забезпечте вільний доступ до косметички з рідинами, зніміть верхній одяг та речі з металевими елементами.

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