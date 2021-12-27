Как не опоздать на самолет на праздники

В это время аэропорты перезагружены, а повсюду огромные очереди. Кроме того, многие путешественники не могут похвастаться большим опытом и плохо знают, что нужно делать. Соответственно, регистрация, проверка службой безопасности и другие процедуры длятся дольше обычного.

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По словам стюардессы из США Шарми Алдамы, пассажиры довольно часто забывают или не учитывают это. Именно поэтому в праздничный период путешественники часто опаздывают на свои рейсы.

Чтобы избежать таких неприятностей, стоит приезжать в аэропорт еще раньше обычного . Если обычно вы прибываете на место за 2 – 3 часа до вылета, добавьте к этому времени еще как минимум час. А если перед полетом вы планируете перекусить в кафе или посетить Dutty Free, вам понадобится еще больше времени.

Так вы сможете не беспокоиться об опоздании, если придется дольше стоять в очереди, и успеете сделать все запланированное.

Как пройти проверку в аэропорту быстрее

Выбирайте правильную очередь. Станьте туда, где больше деловых путешественников, и избегайте очередей, где много семей с детьми.

Обратите внимание, сколько работников осуществляют проверку. Если их двое и больше, то один из них может быть стажером и проводить процедуру дольше. Поэтому выбирайте тот ряд, где есть только один сотрудник службы безопасности.

Подготовьтесь к проверке заранее – достаньте электронику, обеспечьте свободный доступ к косметичке с жидкостями, снимите верхнюю одежду и вещи с металлическими элементами.

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