Туреччина стане першою країною, що розвиватиме сталий туризм: що чекає на мандрівників
Джерело:РБК-Україна
Туристичні місця країни з 2023 року будуть працювати в екологічному руслі. Це допоможе зберегти природу Туреччини та її пам'ятки для наступних поколінь.
Туреччина підписала угоду з Глобальною радою зі сталого розвитку туризму (GSTC). Відтепер у країні розвиватимуть програми з екологічного туризму.
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У країні протягом 3 років будуть змінювати структуру туристичної галузі, щоб вона відповідала міжнародним стандартам. До 2030 року в Туреччині планують виконати усі міжнародні стандарти, що передбачені в межах угоди.
Відтепер туристичні місця країни будуть працювати з екологічними цілями.
Відтепер туристичні місця працюватимуть з екологічним підходом / Фото Unsplash
Що значить сталий туризм
Це такий вид подорожей, при якому мандрівники відповідально ставляться до всього, що їх оточує.
Сталий туризм включає такі пункти:
- зниження вуглецевого сліду,
- зменшення впливу на місцеві екосистеми,
- збільшення економічної користі для місцевих спільнот.
Звісно, при цьому усе одно враховують побажання та потреби туристів. Але при цьому мандрівники намагаються не нашкодити пам'яткам старовини та екосистемі, а зберегти ці надбання для наступних поколінь.
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Довідка
У 2020 році під час пандемії COVID Туреччина першою у світі запровадила Програму сертифікації безпечного туризму (Safe Tourism). Усі готелі та інші об'єкти розміщення, заклади харчування, транспортні компанії та публічні установи зобов'язали вжити низку заходів для забезпечення здоров'я туристів і працівників.
Завдяки цій Програмі вже у 2021 році країну відвідала рекордна кількість мандрівників, навіть попри пандемію.