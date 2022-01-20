Туреччина стане першою країною, що розвиватиме сталий туризм: що чекає на мандрівників

Туристичні місця країни з 2023 року будуть працювати в екологічному руслі. Це допоможе зберегти природу Туреччини та її пам'ятки для наступних поколінь.

Туреччина підписала угоду з Глобальною радою зі сталого розвитку туризму (GSTC). Відтепер у країні розвиватимуть програми з екологічного туризму.

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У країні протягом 3 років будуть змінювати структуру туристичної галузі, щоб вона відповідала міжнародним стандартам. До 2030 року в Туреччині планують виконати усі міжнародні стандарти, що передбачені в межах угоди.

Відтепер туристичні місця країни будуть працювати з екологічними цілями.



Відтепер туристичні місця працюватимуть з екологічним підходом / Фото Unsplash

Що значить сталий туризм

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Це такий вид подорожей, при якому мандрівники відповідально ставляться до всього, що їх оточує.

Сталий туризм включає такі пункти:

зниження вуглецевого сліду,

зменшення впливу на місцеві екосистеми,

збільшення економічної користі для місцевих спільнот.

Звісно, при цьому усе одно враховують побажання та потреби туристів. Але при цьому мандрівники намагаються не нашкодити пам'яткам старовини та екосистемі, а зберегти ці надбання для наступних поколінь.

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Довідка

У 2020 році під час пандемії COVID Туреччина першою у світі запровадила Програму сертифікації безпечного туризму (Safe Tourism). Усі готелі та інші об'єкти розміщення, заклади харчування, транспортні компанії та публічні установи зобов'язали вжити низку заходів для забезпечення здоров'я туристів і працівників.

Завдяки цій Програмі вже у 2021 році країну відвідала рекордна кількість мандрівників, навіть попри пандемію.