Туристам нагадали важливе правило виїзду з Абу-Дабі

Усі пасажири, які вилітають з міжнародного аеропорту Абу-Дабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, повинні мати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Без цього їх не посадять на рейс.

Українські туристи часто забувають про цю важливу умову. Для вильоту в будь-яку країну світу з Абу-Дабі не обійтися без ПЛР-тесту.

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Тест має бути зроблений за 48 годин до вильоту або пізніше. Про цю важливу умову нагадало Посольство України в ОАЕ.

Останнім часом почастішали випадки недопущення на рейси наших громадян, які планували виліт з міжнародного аеропорту Абу-Дабі через відсутність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого за 48 годин до вильоту,

– розповідають у посольстві.



І для в'їзду, і для виїзду з Абу-Дабі потрібен ПЛР-тест / Фото Unsplash

Нові правила в'їзду в Абу-Дабі

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Відтепер до столиці ОАЕ впускають тільки тих, хто вакцинований трьома дозами. Без бустерної дози вакцини потрапити в Абу-Дабі неможливо.

Ті, хто не отримав третю дозу принаймні через 6 місяців після другої, вважаються неповністю вакцинованими.

На вході в ресторани, кав'ярні, готелі, шопінг-моли та інші публічні місця туристи мають показати так званий "зелений пропуск" (Green Pass), що свідчить про повний курс вакцинації.

Нові правила ввели через розповсюдження нового штаму коронавірусу під назвою Омікрон.

Обов'язковою умовою в'їзду є і наявність негативного ПЛР-тесту, що зданий за 48 годин. Після прильоту в ОАЕ в аеропорту мандрівникам роблять ще один безкоштовний ПЛР-тест

В Об'єднаних Арабських Еміратах один із найвищих показників вакцинації у всьому світі. Місцеві органи охорони здоров'я повідомляють, що в країні повністю вакциновано понад 90% населення.

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Текст повідомлення:

Шановні громадяни України!

Останнім часом почастішали випадки недопущення на рейси наших громадян, які планували виліт з міжнародного аеропорту Абу-Дабі через відсутність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого за 48 годин до вильоту.

Звертаємо Вашу увагу на цю важливу вимогу, невиконання якої може скасувати Ваші плани на подорож!

Всі пасажири, які вилітають з міжнародного аеропорту Абу-Дабі, повинні мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 48 годин до вильоту.