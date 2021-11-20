Відпочинок в Туреччині взимку: 9 цікавих ідей, чим зайнятися

Якщо ви думаєте, що Туреччина – виключно літній напрям, ми розвіємо ваші сумніви. Чимало людей їдуть до Туреччини взимку: кататися на лижах, зустрічати Новий рік та дешево пожити у хороших готелях.

Дехто може подумати, що в Туреччині взимку нудно. Однак це неправда – туристи їдуть сюди як за спокоєм, природою і прогулянками, так і за шаленим шопінгом, лижами і гучними вечірками.

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Взимку в Туреччині можна чудово відпочити / Фото Pixabay

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Зустріти Новий рік. Ви знайдете безліч варіантів для святкування у Стамбулі та на популярних курортах. Ви можете зустріти новий рік у ресторанах, нічних клубах і навіть на кораблику. Покататися на гірських лижах. Так, Туреччині є чим вразити: тут розташовано чимало гірськолижних курортів на будь-який смак. Зайнятися шопінгом. У Туреччині ви зможете купити чудові тканини, вироби зі шкіри та хутра, східні сувеніри й чимало іншого.



Ви можете насолоджуватися природою без великої кількості людей / Фото Pixabay

Відпочити на природі. Чимало людей їдуть на морські курорти: у цей час тут спокійно, ціни дешевші, а розваги також є! Ви зможете насолоджуватися природою і прогулянками, плавати у критих басейнах, займатися спортом, відвідувати хамам та спа-салони. Відвідайте фестивалі та свята. Наприклад, фестиваль релігійного танцю дервішів або бої верблюдів. Поїхати на екскурсії. У цей період їздити на екскурсії просто чудово: ви не гуляєте під палючим сонцем, людей мало, а ціни на все набагато нижчі.

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Куштуйте турецьку кухню. Зима – чудовий період, щоб дослідити розмаїття вишуканих турецьких страв: морепродукти, кебаб, десерти, славнозвісну турецьку каву та ще безліч усього. Відвідайте мінеральні джерела. Найкращими курортами є Ялова, Памуккале, Кангал. Орендуйте авто й дослідіть країну. Так ви зможете побачити справжню, нетуристичну Туреччину.



Взимку туристи їдуть навіть на морські курорти / Фото Pixabay