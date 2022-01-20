Вражаючий досвід: хлопець виявився єдиним пасажиром на борту літака

Цю подорож назвали "соло-політ" – адже чоловік летів з Великої Британії до США на самоті. Дізнайтеся, які переваги він отримав під час "самотнього польоту".

Кай Форсайт зайшов на борт та не повірив своїм очам. На борту він був єдиним пасажиром.

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Літак був абсолютно пустий / Скриншот з відео

Хлопець показав мережі безлюдний літак. Політ тривав близько 8 годин і увесь цей час увага персоналу була спрямована тільки на нього.

Мабуть, найдивніший досвід,

– сказав хлопець своїм підписникам

Кай скористався ситуацією та зробив собі ліжко із цілого ряду. Це було "найзручніше, що траплялося в літаку".

Бортпровідники запропонували хлопцеві стільки безлімітної їжі та закусок, скільки той хотів.



Хлопцеві віддали усю їжу, що була на борту / Скриншот з відео

Кай навіть попросив перевести його до першого класу, але у цьому проханні відмовили. Усе тому, що там під час польоту спали стюардеси, яким не потрібно було дбати про пасажирів.

Відео переглянули понад 60 000 людей в тіктоці.

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Дивіться відео про дивовижний соло-політ

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