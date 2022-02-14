Як екіпаж літака називає ввічливих пасажирів: перелік "секретних" фраз
Джерело:The Sun
Іноді на борту літака трапляються такі ввічливі пасажири, що екіпаж літака звертає на них окрему увагу. Для приємних та вихованих людей навіть є спеціальні "секретні" слова.
Такі слова й фрази потрібні, щоб пасажири не здогадувалися, про що йдеться. Кожна команда має власний набір "таємних" фраз, однак деякі трапляються частіше на інші.
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Якщо поруч з вами сидить Боб
Якщо ви почули, що стюардеси розмовляють про якогось Боба, це може не бути реальне ім'я людини. Часто словом "Боб" називають "найкращого пасажира на борту" – людину, яка спілкувалося з персоналом ввічливо та приємно.
Усім подобаються ввічливі пасажири / Фото Unsplash
Гаряча кава
Ще одна версія секретної назви для приємних людей. Якщо хтось із бортпровідників або бортпровідниць розповідає, що у вашому ряду "гаряча кава", це не завжди значить, хто хтось п'є ароматний напій.
Іноді так називають приємного та хорошого пасажира, з яким приємно поспілкуватися.
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Навіщо це роблять
Екіпажу літака приємно спілкуватися з ввічливими та вихованими людьми. Інколи таким пасажирам можуть запропонувати додатковий напій чи страву або інший невеликий бонус.
Навіть якщо ввічливість і не принесе матеріальної винагороди, екіпаж буде уважнішим до такого пасажира й допоможе розв'язати проблеми.