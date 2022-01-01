Як обрати довговічну валізу для подорожей: поради від працівників аеропорту

Валіза – це важлива покупка для мандрівників. Якщо підійти до її вибору відповідально, вона прослужить довго та побачить разом з вами багато цікавих локацій.

Кому найкраще знати про якість та міцність різноманітних валіз, як не працівникам багажного відділу аеропорту? Вони дали подорожувальникам кілька порад, які допоможуть визначитися з вибором.

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Як обрати валізу

Насамперед потрібно звернути увагу на кількість коліс. Спеціалісти радять купувати лише 4-колісні валізи. Під час завантаження багажу у літак, їх з більшою ймовірністю будуть везти, а не кидати, що убезпечить валізу від пошкодження.

Як не дивно, валізи з цупкої тканини вважаються більш довговічними, ніж пластикові, адже їх неможливо розбити. Але навіть з такими валізами важливо не економити. Низькоякісні вироби мають жорсткі каркаси, які часто ламаються, або виготовлені з поганої тканини, яка може порватися.

Також працівники аеропорту рекомендують уникати бирок, які покликані допомогти знайти багаж у випадку втрати валізи. За словами одного з них, найчастіше вони занадто великі, тож заважають користуватися ручкою, губляться і ламаються. У таких випадках бирки перетворюються у сміття, яке є небезпечним для авіаційних двигунів.

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