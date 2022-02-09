Як подорожувати дешево і навіть безкоштовно: 5 цікавих способів

Якщо ви вважаєте, що подорожувати світом – недешеве задоволення, то це не зовсім так. Існують способи побачити світ за невеликі гроші, а інколи й навіть підзаробити під час перебування закордоном.

Волонтерські програми

Зазвичай людям, які хочуть стати волонтерами, потрібно за власний кошт приїхати до місця призначення. А що буде далі – залежить від конкретної програми.

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Учасникам програм зазвичай пропонують безкоштовне житло, інколи харчування та кишенькові гроші. Натомість пропонують здобути неймовірний досвід життя в іншій країні й навіть деякі професійні навички.

Навчання за кордоном

У багатьох країнах вчитися в університеті – безкоштовно. Якщо ви студент або студентка, спробуйте пошукати програми з обміну, що дозволять провести семестр в університеті за кордоном.



Деякі країни пропонують студентам безкоштовне навчання й навіть стипендії / Фото Unsplash

Також існують гранти на навчання в бакалавріаті, магістратурі, аспірантурі тощо. Але дуже важливим моментом є знання мови країни – ймовірно, без нього не вийде вступити до закордонного "вишу".

Дослідження родоводу

Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали,

Деякі країни пропонують безкоштовні подорожі для молоді, яка хоче дослідити своє коріння. Наприклад, молодь віком від 18 до 26 років може задарма відправитися в Ізраїль за програмою ТАГЛІТ.

Схоже пропонують також Угорщина, Греція, Вірменія тощо.

Викладати англійську мову

Якщо маєте достатній рівень знання мови – спробуйте себе у викладанні. Чимало українців їдуть з цією місією до Китаю, але не тільки там шукають фахівців зі знанням мови.

Зазвичай викладачам мови пропонують досить непогану зарплатню, іноді – ще й житло.

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Працювати на круїзних кораблях

Цей спосіб підходить тим, хто готовий залишати рідний дім на термін від пів року та більше. Хоча в період пандемії роботи у цій сфері стало значно менше, однак туризм поступово відроджується.



Робота на круїзному лайнері дає змогу заробити та побачити світ / Фото Unsplash

На круїзному лайнері можна не тільки побачити різні країни, а й заробити непогані кошти.

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