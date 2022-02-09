Як подорожувати дешево і навіть безкоштовно: 5 цікавих способів
Джерело:Tripmydream
Якщо ви вважаєте, що подорожувати світом – недешеве задоволення, то це не зовсім так. Існують способи побачити світ за невеликі гроші, а інколи й навіть підзаробити під час перебування закордоном.
- Волонтерські програми
Зазвичай людям, які хочуть стати волонтерами, потрібно за власний кошт приїхати до місця призначення. А що буде далі – залежить від конкретної програми.
Читайте також Відпочинок на будь-який смак: чому мандрівники обирають мережу готелів Otium в Туреччині
Учасникам програм зазвичай пропонують безкоштовне житло, інколи харчування та кишенькові гроші. Натомість пропонують здобути неймовірний досвід життя в іншій країні й навіть деякі професійні навички.
-
Навчання за кордоном
У багатьох країнах вчитися в університеті – безкоштовно. Якщо ви студент або студентка, спробуйте пошукати програми з обміну, що дозволять провести семестр в університеті за кордоном.
Деякі країни пропонують студентам безкоштовне навчання й навіть стипендії / Фото Unsplash
Також існують гранти на навчання в бакалавріаті, магістратурі, аспірантурі тощо. Але дуже важливим моментом є знання мови країни – ймовірно, без нього не вийде вступити до закордонного "вишу".Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали, Coral Travel знайде тур саме для вас.
-
Дослідження родоводу
Деякі країни пропонують безкоштовні подорожі для молоді, яка хоче дослідити своє коріння. Наприклад, молодь віком від 18 до 26 років може задарма відправитися в Ізраїль за програмою ТАГЛІТ.
Схоже пропонують також Угорщина, Греція, Вірменія тощо.
-
Викладати англійську мову
Якщо маєте достатній рівень знання мови – спробуйте себе у викладанні. Чимало українців їдуть з цією місією до Китаю, але не тільки там шукають фахівців зі знанням мови.
Зазвичай викладачам мови пропонують досить непогану зарплатню, іноді – ще й житло.
Цікаво Це не Голлівуд: назвали найкраще місто для туристів, які люблять кіно
-
Працювати на круїзних кораблях
Цей спосіб підходить тим, хто готовий залишати рідний дім на термін від пів року та більше. Хоча в період пандемії роботи у цій сфері стало значно менше, однак туризм поступово відроджується.
Робота на круїзному лайнері дає змогу заробити та побачити світ / Фото Unsplash
На круїзному лайнері можна не тільки побачити різні країни, а й заробити непогані кошти.