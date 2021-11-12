Як заощадити на відпочинку в Єгипті: 6 дієвих лайфхаків

Досвідчені туристи мають чимало порад для новачків, як економити на відпочинку. Дізнайтеся, як можна зберегти свої гроші у Єгипті.

Морський відпочинок у Єгипті – улюблений серед українців. Він доступний майже цілий рік, а система All inclusive дозволяє не витрачати зайвих коштів. Однак існують речі, що допоможуть вам зекономити на відпочинку ще більше.

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Міняйте гроші в банкоматах

Зазвичай туристам радять міняти гроші в обмінних пунктах та у відділеннях банків. Банки не завжди доступні – адже працюють тільки протягом робочого дня, та й поблизу може просто не бути жодного банку.

Однак існує чудовий спосіб міняти гроші за вигідним курсом цілодобово.

У багатьох курортних місцях встановлені спеціальні обмінники-банкомати. Вони міняють гроші за курсом банку, без комісії та необхідності мати пластикову картку.

Візьміть із собою однодоларові купюри

Ці гроші знадобляться вам, щоб давати чайові водіям, покоївкам, офіціантам тощо. Звісно, і без долара вас будуть обслуговувати, однак тоді якість сервісу може бути значно нижчою.

Часто туристи не мають долара і змушені віддавати купюри більшого номіналу. Тому найкращий варіант – наперед із собою взяти достатньо кількість однодоларових купюр.

Купуйте екскурсії у свого туроператора



Краще купувати екскурсії у перевірених місцях / Фото Unsplash

Так, на вулиці вам запропонують екскурсії за нижчу вартість. Однак ви можете натрапити на шахраїв, що просто візьмуть з вас гроші. Також немає гарантії, що на такій екскурсії будуть дотримані правила безпеки.

Тому, якщо не хочете втратити гроші, не спокушайтеся на легку "наживку".

Платіть 1 долар в маршрутках

У Шарм-ель-Шейху вздовж узбережжя їздять біло-блакитні маршрутки. У них немає чітко встановленої вартості проїзду: з місцевих беруть максимум третину долара, а з туристів – долар і вище.

Але коли турист сідає в такий транспорт, йому зазвичай називають ціну 3 долари. Тому краще не запитувати, скільки коштує проїзд. А просто називати місце, куди вам потрібно та давати 1 долар.

Торгуйтеся в магазинах

Так, торгуватися тут не тільки можна, а й навіть бажано. Називайте свою ціну та не погоджуйтеся на більшу. Якщо продавець не згоден, можна розвернутися та піти. Зазвичай саме в цей момент вам назвуть реальну ціну, за яку згодні продати товар.

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Завжди уважно рахуйте решту



У Єгипті можна платити доларами / Фото Unsplash

Як і в будь-якій країні, на довірливих туристах можуть нажитися. Якщо платите коштами великого номіналу, уважно порахуйте решту. Адже її можуть не додати, ніби "помилилися".

Або ж дати кошти, що вже вийшли з обігу.

Також не потрібно боятися платити в Єгипті доларами. Їх приймають майже скрізь і за хорошим курсом, що наближений до банківського.