Як зекономити на сувенірах у Туреччині: корисні поради туристам
17 грудня 2021 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:Mandry.club
Туреччина – країна з багатою історією, смачною кухнею та великою кількістю пам'яток. Туристи привозять звідси чимало цікавих та корисних речей додому.
Дізнайтеся, як зекономити на сувенірах, яких місць краще уникати, а де можна із задоволенням здійснювати шопінг. Також розповідаємо, які речі не можна вивозити з країни.
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Поради щодо вибору сувенірів
- Перш ніж вирушити на відпочинок, обов'язково дізнайтеся, скільки коштують різноманітні сувеніри. Так ви зможете порівняти ціни та не купувати речі із завищеною вартістю.
- Краще ходити за сувенірами самостійно – місцеві гіди зазвичай приводять туристів у місця, де ціни вищі.
- Не нехтуйте крамницею на території готелю. Багато туристів вважають, що в цій крамниці високі ціни. Однак часто там можна знайти якісні речі за помірну ціну.
- Попри поширену думку, одяг краще купувати в торгових центрах, а не на базарі. Особливо високою ціна буде у місцях поблизу визначних пам'яток.
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З Туреччини заборонено вивозити антикваріат / Фото Unsplash
Що не можна вивозити з країни
- старовинні килими, вік яких перевищує 100 років,
- антикваріат: вироби, що старші 50 років,
- старовинні монети,
- ліки з наркотичними речовинами у складі,
- корали та черепашки, якщо ви не маєте чека про покупку,
- екзотичних тварин і рослини,
- ювелірні прикраси вартістю понад 15 тисяч доларів,
- алкоголь об'ємом понад 5 літрів,
- харчі вагою понад 5 кілограмів,
- сувенірів на суму понад 1000 доларів.