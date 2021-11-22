Які правила етикету часто порушують українці за кордоном: 3 цікавих приклади

Під час подорожей ми нерідко можемо визначити, до якої нації належить та чи інша людина. Усе тому, що люди з різних країн мають різні манери поведінки, стиль одягу тощо.

Існують правила етикету, які досить часто порушують наші співвітчизники. Але пам'ятайте, що не кожна людина поводиться так, і за поведінкою окремих людей не можна судити про усю націю.

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Займають місця рушниками



Займати місця рушниками – не прийнято / Фото Unsplash

Чимало українців мають звичку прокидатися рано, йти на пляж або до басейну і ставити рушники на найкращі лежаки. Далі такі люди зникають на кілька годин – йдуть спати, їсти або взагалі їдуть на екскурсії.

Чи є такий спосіб "позначення" лежаків незаконним – навряд. Але чимало туристів, прийшовши на пляж, змушені годинами дивитися на пусті лежаки із рушниками.

Тому порада – не зловживати таким способом і поважати інших людей, які відпочивають з вами у готелі.

Виносять їжу із ресторану

У деяких готелях виносити їжу з ресторану категорично заборонено. В інших же на це дивляться "крізь пальці". Однак за правилами етикету їжу з ресторану краще не виносити. Найкраще – розслабитися і памятати, що дуже скоро буде черговий прийом їжі, особливо якщо ви відпочиваєте в готелі з all inclusive.

Існує виняток з правила: якщо ви відпочиваєте не за принципом "все включено", а живете в готелі, де вам подають, наприклад, порційні сніданки. Це – ваша порція, і ви цілком можете забрати її залишки із собою в номер або зробити бутерброд на екскурсію. Це вважають цілком пристойним.



Краще не виносити їжу з ресторану / Фото Unsplash

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Ходять в купальниках або плавках

За правилами етикету, носити купальний одяг можна виключно на пляжі або біля басейну. До кафе, ресторану, магазину не заведено заходити в такому вигляді.

Чоловікам не пристойно ходити топлес – вийшовши за межі пляжу, потрібно одягнути і футболку, і шорти.

Жінкам можна мати із собою варіант легкого плаття, парео або туніки, які одягають на купальник. Так ви зможете без зайвих зусиль дотримуватсия етикету та відпочивати із задоволенням.