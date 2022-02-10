Юрта чи глемпінг: які унікальні розваги на День Валентина пропонують в США

Чимало закоханих мріють відзначити День святого Валентина у романтичній атмосфері серед дикої природи. Дізнайтеся ідеї, які пропонують парам у США – можливо, це наштовхне вас пошукати подібні варіанти в Україні.

Юрта

Сьогодні серед туристів усе популярнішим стає відпочинок в кемпінгах. Серед багатьох оригінальних варіантів американцям пропонують обрати юрту.

Цікаво Чому відпочинок у Болгарії стане справжнім відкриттям: умови раннього бронювання турів



Так виглядає юрта з усіма вигодами / Фото Encore RV Resorts

Юрта – це тип пересувного житла, яке вкривали шкурами тварин або тканиною. В юртах мешкали кочівники з Центральної та Середньої Азії.

Гостям пропонують зупинитися в автентичному будиночку з усіма благами цивілізації: ванною кімнатою, кухнею, мікрохвильовкою, кавоваркою і навіть великим телевізором.

Романтичний котедж



Маленькі котеджі виглядають напрочуд мило / Фото Encore RV Resorts

Крихітні будиночки в традиційному південному стилі розташовані на березі океану у Флориді. Дивовижна природа довкола спонукає насолоджуватися тривалими прогулянками.

Глемпінг

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження.



Глемпінг спонукає до романтичного відпочинку / Фото Encore RV Resorts

Глемпінг – це розкішна версія звичайного кемпінгу, де люди мешкають в наметах. У глемпінгу вам теж запропонують зупинитися в наметі – однак там на гостей чекає ліжко, ванна кімната та навіть телевізор.

Такий відпочинок на День Валентина пропонує парк Marina Dunes, що неподалік Монтерея.

В Україні теж є глемпінги, що пропонують гостям поєднання комфорту та дивовижної природи навкруги.

До теми З видом на Саграда Фамілія: у Барселоні відкриють унікальний готель

У Києві відновили унікальний туристичний маршрут: дивіться відео