Заклад стане першим з мережі Radisson Blu у Барселоні. Він розташований в районі Ешемпле, а з тераси відкривається чудовий краєвид на храм Святого Сімейства.
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Гостям пропонують басейн на даху
Оновлений готель пропонуватиме чотиризірковий сервіс. Гості зможуть відпочивати на терасі та купатися у басейні на даху.
Тераса з видом на центр міста / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia
За кілька хвилин ходьби від готелю розташований проспект Грасія, а за 2 кілометри – знамените творіння Антоніо Гауді – парк Гуель.
Інтер'єр готелю / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia
Готель відкриють вже цієї весни. До послуг мандрівників пропонують 182 номери різного класу.
Ресторан у готелі / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia
Чим цікавий храм Саграда Фамілія
- Проєкт костелу в Барселоні створив архітектор Франсіско дель Вільяр. А вже через рік після початку будівництва зодчого замінили на Антоніо Ґауді.
- Будівництво храму триває й досі, а фінансують його виключно коштом приватних пожертвувань.
- Нещодавно у храмі відкрили вежу Діви Марії, що викликало неабиякий ажіотаж серед туристів.
Костел Саграда Фамілія / Фото Unsplash
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