Заклад стане першим з мережі Radisson Blu у Барселоні. Він розташований в районі Ешемпле, а з тераси відкривається чудовий краєвид на храм Святого Сімейства.

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Гостям пропонують басейн на даху

Оновлений готель пропонуватиме чотиризірковий сервіс. Гості зможуть відпочивати на терасі та купатися у басейні на даху.



Тераса з видом на центр міста / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia

За кілька хвилин ходьби від готелю розташований проспект Грасія, а за 2 кілометри – знамените творіння Антоніо Гауді – парк Гуель.



Інтер'єр готелю / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia

Готель відкриють вже цієї весни. До послуг мандрівників пропонують 182 номери різного класу.



Ресторан у готелі / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Чим цікавий храм Саграда Фамілія

Проєкт костелу в Барселоні створив архітектор Франсіско дель Вільяр. А вже через рік після початку будівництва зодчого замінили на Антоніо Ґауді.

Будівництво храму триває й досі, а фінансують його виключно коштом приватних пожертвувань.

Нещодавно у храмі відкрили вежу Діви Марії, що викликало неабиякий ажіотаж серед туристів.



Костел Саграда Фамілія / Фото Unsplash

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