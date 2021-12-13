Забагато піску на пляжі та інші нісенітниці: названо 7 курйозних скарг туристів
13 грудня 2021 , 14:49Читать новость на русском
Джерело:Dip
Австралійські фахівці туристичного бізнесу розповіли, на які дивні речі скаржилися туристи. Цей перелік точно здивує досвідчених мандрівників.
На що тільки не скаржаться туристи: на таблички на дверях, диких тварин і навіть на рибок у воді. Ці кумедні претензії справді здатні підняти настрій.
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Які курйозні претензії висували туристи
Туристи нерідко скаржаться на дуже дивні речі / Фото Unsplash
- Туристка поскаржилася на замкнені двері у кімнаті. Коли персонал готелю прийшов її "рятувати", виявилося, що на дверях висіла табличка "не турбувати". Жінка подумала, що їй заборонено відчиняти двері.
- Інший чоловік жалівся на те, що йому заважає спати шум хвиль – адже вікна його номера виходили просто на океан.
- Турист попросив переселити його іншої кімнати. Попередня не сподобалася йому, адже була "надто по-жіночому декорована".
- Одна родина скаржилася, що їх не попередили про рибок у воді. Мовляв, діти дуже налякалися.
- Скарги бувають справді дивними: турист скаржився, що йому довелося летіти з Ямайки до Великої Британії цілих 9 годин. При цьому його не влаштовувало, що американці летіли додому усього 3 години – чоловік назвав це несправедливим.
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- А ще одна жінка була дуже незадоволена, що в готелі не можна засмагати топлес. Мовляв, через це її чоловік мусив носити футболку на пляжі.
- Родині туристів не сподобався пляж. За їх словами, там було "надто багато піску і довелося чистити усе, коли вони приходили в номер".
Турист подумав, що чоловікам теж заборонено засмагати топлес / Фото Unsplash
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