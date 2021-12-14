Забирають навіть дешеве: найдивніші речі, які туристи крадуть з готелів
Джерело:Dip
Деякі гості можуть вкрасти з готелю навіть дешеві та, на перший погляд, непотрібні речі. До того ж так роблять люди з різних країн – достаток часто не має значення.
Дехто готовий "поживитися" речами навіть із номера люкс, за який заплатили чималенькі кошти. Дізнайтеся, які речі потрапили у ТОП-крадіжок з готельних кімнат.
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Туалетний папір
Рулони паперу забирають із собою туристи як в Єгипті або Туреччині, так і в люксових готелях, наприклад, у Великій Британії.
Деякі мешканці щодня забирають собі рулон туалетного паперу / Фото Unsplash
Буває так, що гості щодня просять нові й нові рулони, окрім тих, які персонал залишає під час прибирання номера. Усі попередні вони просто ховають у валізу, щоб забрати додому.
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Батарейки з пульта
У готельних кімнатах часто буває кілька пультів: до телевізора, кондиціонера тощо. Нерідко гості дістають батарейки та забирають їх собою.
Після деяких гостей у пультах не залишається батарейок / Фото Unsplash
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Цим вони роблять незручності для наступних гостей. Адже під час прибирання персонал навряд чи перевіряє наявність батарейок в пульті. Люди заїжджають до кімнати, хочуть скористатися телевізором, але не можуть.Coral – це гірськолижно! Оберіть варіант зимового відпочинку на будь-який смак на сайті Coral Travel.