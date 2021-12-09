Заховані речі: як туристам уникнути поширеної схеми обману в Єгипті
Джерело:ola.ua
Перед тим, як їхати до нової країни, мандрівникам краще дізнатися правила безпеки. Той, хто знає методи обману туристів – не потрапить "на гачок" і збереже свої гроші та цінні речі.
Звісно, зовсім не обов'язково, що шахраї спробують заховати саме ваші речі. Але краще бути уважними – адже зазвичай там, де є туристи, є й нечесні на руку люди.
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Ваші речі навряд чи крастимуть працівники готелю. Крадіжка – це злочин, за який можуть суворо покарати.
Саме тому деякі нечесні працівники придумали шахрайську схему: заховати річ так, щоб власник її не знайшов.
Як працює схема
У день вашого від'їзду працівник заходить до кімнати – нібито для прибирання. Його мета – знайти якусь цінну річ та заховати її від власника.
Туристи приходять до номера, починають швидко збиратися на літак. І не знаходять власну річ. Якщо люди поспішають, можуть поїхати без неї.
У готелі можуть заховати ваші цінні речі / Фото Unsplash
Деколи туристи можуть забути про свою цінність, або думати, що вона лежить у валізі.
Потім той же працівник приходить і "знаходить" забуту річ. Туристи навряд чи повернуться за нею, тому "з чистою совістю" можна залишити предмет собі.
Навіть якщо працівника упіймають, довести щось буде складно. Туристи справді залишили цю річ в номері.
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Як не потрапити "на гачок"
- Носіть із собою цінні речі, або ж залишайте їх у сейфі.
- Не збирайте речі в останню хвилину. Дайте собі достатньо часу, щоб ретельно усе перевірити.
- Перед від'їздом ще раз уважно огляньте кімнату. Зазирніть на верхні полиці, у шафу, до мінібару тощо.