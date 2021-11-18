Знімати взуття та з'їдати все на тарілці: 15 правил поведінки в Туреччині
18 листопада 2021 , 13:58Читать новость на русском
Джерело:Travel Triangle
Туреччина – один із найпопулярніших туристичних напрямів серед українців. Розповідаємо, як зробити свій відпочинок комфортним та приємним завдяки певним нескладним правилам.
У кожній країні є власні правила поведінки, що ґрунтуються на особливостях місцевої культурі та релігії. Туристам варто дізнатися про ці правила та дотримуватсия їх, щоб не образити місцевих мешканців, а також відпочивати безпечно та радісно.
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15 правил поведінки в Туреччині
Правила, що стосуються молитви та релігії
- Не ходіть взутими у святих місцях. Там, де турки знімають взуття, туристи зобов'язані вчинити так само.
- Не стійте перед людиною, яка молиться. Не заступайте їй вид та не заважайте здійснювати молитву.
- Не роздивляйтеся людину під час молитви.
- Без крайньої потреби не звертайтеся до турецьких жінок на вулиці – вони можуть вважати це образою.
- Не проявляйте неповагу до звичаїв Рамадану. Це – священний місяць, коли мусульмани дотримуються суворого посту та жорстких самообмежень.
Поважайте звичаї країни, до якої потрапили / Фото Unsplash
Що таке Рамадан
Місяць обов'язкового посту в мусульман, що зобов'язує їх до жорстких обмежень. Рамадан триває 30 днів, а його дати визначає місячний календар. Рамадан є одним із 5 стовпів ісламу.
Правила, що стосуються етикету
- Не залишайте їжу в тарілці. В турецькій культурі залишена їжа свідчить про те, що гостю не сподобалося. Тому намагайтеся брати таку кількість їжу, яку точно з'їсте.
- Не носіть відвертий одяг поза готелем. Турки та турчанки ходять у закритому одязі, тому туристам потрібно поважати місцеві звичаї.
- Не забувайте про столовий етикет.
- Не вживайте надто багато алкоголю.
- Не звертайте уваги на те, що люди курять під час обіду або вечері.
Намагайтеся з'їдати усю їжу, що потрапляє до вас на тарілку / Фото Unsplash
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Правила, що стосуються безпеки та місцевої культури
- Не сідайте в таксі без логотипа.
- Не зловживайте використанням турецької мови.
- Не купуйте речі без попереднього торгу, хоч маленького – це можуть також сприйняти, як порушення етикету.
- Не купуйте сувеніри, які заборонено вивозити: залишки давніх будівель тощо.
- Не демонструйте зневагу до Кемаля Ататюрка – турецького президента, портрети та пам'ятники якому ви зустрінете у цій країні.