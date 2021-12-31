Існує закон, що забороняє продавати алкоголь єгиптянам під час Рамадану та інших свят. Правила для туристів значно лояльніші, однак краще заздалегідь дізнатися про культуру вживання напоїв перед поїздкою.

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В мусульманстві алкоголь заборонений

Це називається "харам". Вживання алкоголю не підтримується релігією. Тому досить мало людей вживають спиртне.

Найпростіше придбати алкоголь в Каїрі

Столицю недарма вважають найпрогресивнішим містом країни. Тут набагато простіше купити спиртне – адже на території міста є чимало барів та готелів, де майже завжди є алкоголь.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Вживати алкоголь на вулиці не можна

Це суворо заборонено й може закінчитися арештом. Тому пийте тільки в барах або ресторанах.



Ніколи не пийте алкоголь на вулиці в Єгипті / Фото Unsplash

Район Замалек у Каїрі – рай для любителів спиртного

Це один із найбагатших районів міста, де живе максимальна кількість іноземців. Саме тому тут розташовано чимало закладів, пабів, караоке-барів, де продають алкоголь.

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Пиво в Єгипті варили ще в 3100 році до нашої ери

Хоча зараз алкоголь в країні вважають табуйованим, історично тут склалися міцні традиції пивоваріння. Древні єгиптяни вживали його щодня. А от представники вищих класів надавали перевагу вину.

Раніше ми детально розповідали, де можна придбати алкоголь у Єгипті, чому краще взяти спиртне з собою. А також, чому варто купити напої одразу після прибуття до країни.