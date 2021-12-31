Существует закон, запрещающий продавать алкоголь египтянам во время Рамадана и других праздников. Правила для туристов гораздо лояльнее, однако лучше заранее узнать про культуру употребления напитков перед поездкой.

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В мусульманстве алкоголь запрещен

Это называется "харам". Употребление алкоголя не поддерживается религией. Поэтому достаточно мало людей употребляют спиртное.

Проще всего приобрести алкоголь в Каире

Столицу не зря считают самым прогрессивным городом страны. Здесь гораздо проще купить спиртное – ведь на территории города есть немало баров и гостиниц, где почти всегда есть алкоголь.

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .

Употреблять алкоголь на улице нельзя

Это строго-настрого запрещено и может закончиться арестом. Поэтому пейте только в барах или ресторанах.



Никогда не пейте алкоголь на улице в Египте / Фото Unsplash

Район Замалек в Каире – рай для любителей спиртного

Это один из богатейших районов города, где живет максимальное количество иностранцев. Именно поэтому здесь находятся немало заведений, пабов, караоке-баров, где продают алкоголь.

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Пиво в Египте варили еще в 3100 году до нашей эры

Хотя сейчас алкоголь в стране считают табуированным, исторически здесь сложились крепкие традиции пивоварения. Древние египтяне употребляли его каждый день. А вот представители высших классов предпочитали вино.